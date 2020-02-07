Sakın yapmayın! Çamaşırları evin içinde kurutanlar dikkat…

Çamaşır kurutulan ortam havalandırılmalı Günümüz koşullarında şehir yaşamı ve dış ortamda çamaşır kurutma hiç gerçekçi değil hatta hayal bile. Bu nedenle çamaşır kuruttuğumuz odaların iyi havalandırılması bu ortamda yaşlı veya bebeklerin kalmaması ikinci bir öneri olabilir. Şehir hayatında yaşayanların bu konudaki en büyük kurtarıcı ise çamaşır kurutma makineleridir. Bu durumda kurutma makineleri iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir.