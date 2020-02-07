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Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 11:30,
Sakın yapmayın! Çamaşırları evin içinde kurutanlar dikkat…
Gerekçesi her ne olursa olsun, her mevsim çamaşırlarını içeride kurutanlara kötü haber! Çamaşırı içeride kuruturken atlanılan ayrıntılar, insan sağlığına ciddi oranda zarar veriyor.
Günümüz koşullarında hemen hemen herkesin deterjan kullandığına değinen Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Olcay Emel, konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor…
“Herkesin tercihi olan deterjanlar içinde bulunan kimyasal maddeler, suda çözünerek kirli çamaşırlarımızı temizler. Tabii ki, bu kimyasal atıklar yıkama işleminden sonra durulamaya rağmen çamaşırlarda bir miktar kalır. Kurutma işlemi esnasında su ile birlikte buharlaşarak bulunduğu atmosfere yayılarak kimyasal atık kirliliğine sebep olur. Bu nedenle çamaşırlarımızı kapalı ortam yerine açık havada kurutmak en doğru seçenektir."
Çamaşır kurutulan ortam havalandırılmalı
Günümüz koşullarında şehir yaşamı ve dış ortamda çamaşır kurutma hiç gerçekçi değil hatta hayal bile. Bu nedenle çamaşır kuruttuğumuz odaların iyi havalandırılması bu ortamda yaşlı veya bebeklerin kalmaması ikinci bir öneri olabilir. Şehir hayatında yaşayanların bu konudaki en büyük kurtarıcı ise çamaşır kurutma makineleridir. Bu durumda kurutma makineleri iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir.
Alerjik bünyeler için deterjan yerine sabun kullanılabilir
Alerjik bünyeli kişilerde deterjan yerine sabun kullanılabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Olcay Emel, kuru temizlemeyi tercih edenleri şöyle uyarıyor: “Kuru temizlemede de perklor etilen hipoklorit kullanılmaktadır. Buharı solunduğunda karaciğer, santral sinir sistemine zarar verebilir ve karsinogendir. Bu nedenle kuru temizlemeden gelen eşyaların havalandırılmadan kullanılmaması gereklidir.”
Odadaki nem dengesini olumsuz etkiliyor
Kış aylarında çamaşırların genellikle kalorifer üzerine serilerek kurutulmaya çalışıldığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş - Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanfer Kunt ise bu durumun odadaki nem dengesini olumsuz etkilediğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Tanfer Kunt, “Kaloriferin üzerine konulan çamaşırlar yoğun buharlaşma nedeni ile odanın oksijen ve nem dengesini bozar. Çamaşır kaloriferin üzerinde kuruduğu an aile bireylerini hissetmedikleri şekilde etkiler. Havasız ortamda artan nem miktarı da astım gibi hastalıkların gün yüzüne çıkmasına neden olur. Ayrıca çamaşırlardan yayılan deterjan kokusu da oksijenin kalitesine zarar verir” şeklinde konuştu.
Çamaşırları kullanmadığınız bir odada kurutabilirsiniz
Kunt, nem dengesinin bozulmasının ve kalitesiz oksijenin bulunduğu ortamın solunum yolları hastalıkları olan kişileri daha fazla etkilediğini vurguladı.
Gribal hastalıkları bulunan kişilerin, böyle bir ortamda burun etlerinde şişme ve tıkanıklık olabileceğini aktaran Kunt, “Sonuçta ağız solunumu yapan hastalarda ağız kuruluğu, boğaz kuruluğu olması kaçınılmazdır. Kuru ve temizlenmemiş havanın alt solunum yollarına gitmesi, faranjitle ses kısıklıklarına, sesin uzun süre kaybına ve inatçı kuru öksürüklere neden olacaktır” diye konuştu. Kunt, kadınların kış aylarında çamaşırları, evde kullanmadıkları bir odada ya da kurutma makinesi yardımıyla kurutması gerektiğini kaydetti.
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