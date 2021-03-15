Sakarya'nın rengi değişti mi, yüksek riskli mi? Yeni risk haritası merakla bekleniyor
Kabine toplantısı ardından gözler güncellenecek koronavirüs risk haritasına çevrildi. Güncellenecek haritada özellikle, nüfusun en yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'in durumu merak ediliyor. Renklere göre yapılan ilk risk haritasında İstanbul ve İzmir turuncu yani yüksek risk grubunda, başkent Ankara ise sarı yani orta risk grubunda yer alıyordu. Marmara Bölgesi'nde yer alan Sakarya ise kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli iller içerisindeydi. Yeni risk haritasında Sakarya'nın durumu merak konusu. Peki, Sakarya’da risk grubu değişti mi?
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81 ilde yeni haftanın risk haritası merak konusu oldu. 1 Mart tarihinde alınan karar gereği illerde alınacak önlemler risk haritasına göre belirleniyor. İller çok yüksek riskli (kırmızı), yüksek riskli (turuncu), orta riskli (mavi) ve düşük riskli (sarı) olmak üzere dört kategoriye ayrılıyor. İlk açıklanan haritada Kocaeli turuncu, Sakarya kırmızı, Mersin turuncu renkte gösterilmişti. Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birçok ilde vaka sayılarında artış olduğunu duyurmuştu.
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Haritada yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösteriliyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişide 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.
Sakarya'da ise her 100 bin kişide 139,93, Kocaeli'de 112,25 vakaya rastlandı.
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MEVCUT UYGULAMALAR DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Mart'ta gerçekleşen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs kararları ile ilgili olarak mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtip, "Kimi illerimizde görülen vaka yükselişine rağmen, hastaneye sınırlı yansıma sevindirici bir gelişme. Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.