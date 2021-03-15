Sakarya'nın rengi değişti mi, yüksek riskli mi? Yeni risk haritası merakla bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişide 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.



Sakarya'da ise her 100 bin kişide 139,93, Kocaeli'de 112,25 vakaya rastlandı.