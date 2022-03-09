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Sakarya Valiliği son dakika açıklamaları - Sakarya’da yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

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Sakarya’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Sakarya Valiliği açıklaması araştırılıyor. Sakarya’da yaşayan vatandaşlar kar yağışının ardından açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Valilik tarafından kuvvetli kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Peki, Sakarya’da yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

1/4Sakarya Valiliği son dakika açıklamaları - Sakarya’da yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı

Yarın okulların tatil olup olmadığı, kar yağışının ardından merak edilmeye başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler Sakarya’da okulların tatil olup olmadığını araştırıyorlar. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Meteoroloji verilerine göre; ilimizde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir!’ denildi

2/4SAKARYA’DA OKULLAR TATİL Mİ

SAKARYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya’da okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Meteoroloji verilerine göre; ilimizde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir!’ denildi.

Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

3/4SAKARYA HAVA DURUMU

SAKARYA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

4/4Sakarya Valiliği son dakika açıklamaları - Sakarya’da yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı
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