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Sakarya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Sakarya sahur ve iftar vakitleri

#Sakarya#Sakarya İftar#Sakarya Sahur

Ramazan ayına sayılı gün kala gözler iftar ve sahur saatlerine çevrildi. Üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Sakarya 2022 imsak vakti, sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Peki, Sakarya ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Sakarya sahur ve iftar saatleri...

1/4Sakaryada ilk sahur ve iftar saat kaçta Sakarya sahur ve iftar vakitleri

Türkiye'nin dört bir yerinde ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Sakarya'da 2022'nin ilk sahuru ve iftarı saat kaçta yapılacak?

2/4Sakaryada ilk sahur ve iftar saat kaçta Sakarya sahur ve iftar vakitleri



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3/4Sakaryada ilk sahur ve iftar saat kaçta Sakarya sahur ve iftar vakitleri

02 Nisan 2022 Cumartesi05:0706:3413:0716:4119:3020:52
03 Nisan 2022 Pazar05:0506:3213:0716:4119:3120:53
04 Nisan 2022 Pazartesi05:0306:3113:0616:4219:3220:54
05 Nisan 2022 Salı05:0106:2913:0616:4219:3320:56
06 Nisan 2022 Çarşamba04:5906:2713:0616:4319:3420:57

4/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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#Sakarya#Sakarya İftar#Sakarya Sahur