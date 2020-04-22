Sakarya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Sakarya imsakiye bilgileri
Sakarya ve ilçelerinde 2020 imsakiye bilgileri için araştırmalar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Sakarya imsakiye takvimi ile sahur ve iftar yapacak olan bölgedeki vatandaşlar, internet üzerinden bilgileri inceliyor. Peki, Marmara Bölgesi'nde yer alan Sakarya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Sakarya imsakiye bilgileri...
Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Sakarya'da da Ramazan ayı heyecanı yaşanıyor.Maneviyat yüklü 11 Ayın Sultanı için oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen Sakaryalılar, 2020 EDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 Ramazan imsakiyesi takvimini inceliyor. Ramazan özel sayfasında bulunan imsakiye bölümünde Sakarya sahur ve iftar saatlerini görüntüleyebilirsiniz.
2020 SAKARYA İMSAKİYE TAKVİMİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:24
|19:54
|21:22*
|2
|25.04.2020
|04:22
|19:55
|21:24
|3
|26.04.2020
|04:20
|19:56
|21:25
|4
|27.04.2020
|04:19
|19:57
|21:27
|5
|28.04.2020
|04:17
|19:58
|21:28
|6
|29.04.2020
|04:15
|19:59
|21:30
|7
|30.04.2020
|04:13
|20:00
|21:31
|8
|01.05.2020
|04:11
|20:01
|21:33
|9
|02.05.2020
|04:10
|20:02
|21:34
|10
|03.05.2020
|04:08
|20:03
|21:36
|11
|04.05.2020
|04:06
|20:04
|21:37
|12
|05.05.2020
|04:04
|20:05
|21:39
|13
|06.05.2020
|04:03
|20:06
|21:40
|14
|07.05.2020
|04:01
|20:07
|21:42
|15
|08.05.2020
|03:59
|20:08
|21:43
|16
|09.05.2020
|03:58
|20:09
|21:45
|17
|10.05.2020
|03:56
|20:10
|21:46
|18
|11.05.2020
|03:54
|20:11
|21:48
|19
|12.05.2020
|03:53
|20:12
|21:49
|20
|13.05.2020
|03:51
|20:13
|21:51
|21
|14.05.2020
|03:50
|20:14
|21:52
|22
|15.05.2020
|03:48
|20:15
|21:54
|23
|16.05.2020
|03:47
|20:16
|21:55
|24
|17.05.2020
|03:45
|20:17
|21:57
|25
|18.05.2020
|03:44
|20:18
|21:58
|26
|19.05.2020
|03:42
|20:19
|21:59**
|27
|20.05.2020
|03:41
|20:20
|22:01
|28
|21.05.2020
|03:40
|20:21
|22:02