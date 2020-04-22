MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakarya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Sakarya imsakiye bilgileri
GeriGündem Sakarya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Sakarya imsakiye bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 16:47,

Sakarya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Sakarya imsakiye bilgileri

Sakarya ve ilçelerinde 2020 imsakiye bilgileri için araştırmalar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Sakarya imsakiye takvimi ile sahur ve iftar yapacak olan bölgedeki vatandaşlar, internet üzerinden bilgileri inceliyor. Peki, Marmara Bölgesi'nde yer alan Sakarya'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Sakarya imsakiye bilgileri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Sakarya'da da Ramazan ayı heyecanı yaşanıyor.Maneviyat yüklü 11 Ayın Sultanı için oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen Sakaryalılar, 2020 EDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2020 Ramazan imsakiyesi takvimini inceliyor. Ramazan özel sayfasında bulunan imsakiye bölümünde Sakarya sahur ve iftar saatlerini görüntüleyebilirsiniz.

22020 SAKARYA İMSAKİYE TAKVİMİ

2020 SAKARYA İMSAKİYE TAKVİMİ

 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2419:5421:22*
225.04.202004:2219:5521:24
326.04.202004:2019:5621:25
427.04.202004:1919:5721:27
528.04.202004:1719:5821:28
629.04.202004:1519:5921:30
730.04.202004:1320:0021:31
801.05.202004:1120:0121:33
902.05.202004:1020:0221:34
1003.05.202004:0820:0321:36
1104.05.202004:0620:0421:37
1205.05.202004:0420:0521:39
1306.05.202004:0320:0621:40
1407.05.202004:0120:0721:42
1508.05.202003:5920:0821:43
1609.05.202003:5820:0921:45
1710.05.202003:5620:1021:46
1811.05.202003:5420:1121:48
1912.05.202003:5320:1221:49
2013.05.202003:5120:1321:51
2114.05.202003:5020:1421:52
2215.05.202003:4820:1521:54
2316.05.202003:4720:1621:55
2417.05.202003:4520:1721:57
2518.05.202003:4420:1821:58
2619.05.202003:4220:1921:59**
2720.05.202003:4120:2022:01
2821.05.202003:4020:2122:02

3İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.

Ramazanın tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye'de de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biri olduğu aktarılan genelgeye göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirin sürdürülmesi planlanıyor.

Genelgeye göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler alınacak.İftar ve sahur vakitleri arasında yoğun olarak kullanılan/kullanabilecek caddelerin kapatılması önlemler kapsamı içerisinde değerlendirilecek. Ayrıca ramazan boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi