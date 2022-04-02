SAKARYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? Sakarya 2022 imsakiye (iftar -sahur saatleri)

Sakarya 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Sakarya'da bu yılın ilk iftarı saat kaçta yapılacak?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|05:07
|06:34
|13:07
|16:41
|19:30
|20:52*
|2
|03.04.2022
|05:05
|06:32
|13:07
|16:41
|19:31
|20:53
|3
|04.04.2022
|05:03
|06:31
|13:06
|16:42
|19:32
|20:54
|4
|05.04.2022
|05:01
|06:29
|13:06
|16:42
|19:33
|20:56
|5
|06.04.2022
|04:59
|06:27
|13:06
|16:43
|19:34
|20:57
|6
|07.04.2022
|04:57
|06:26
|13:06
|16:43
|19:36
|20:58
|7
|08.04.2022
|04:55
|06:24
|13:05
|16:43
|19:37
|20:59
|8
|09.04.2022
|04:53
|06:23
|13:05
|16:44
|19:38
|21:01
|9
|10.04.2022
|04:52
|06:21
|13:05
|16:44
|19:39
|21:02
|10
|11.04.2022
|04:50
|06:19
|13:05
|16:44
|19:40
|21:03
İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.