Murat KÜÇÜK- Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- AA
Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 14:24 |
Zonguldak, Sakarya ve Düzce'de güne felaketle başladılar
Sakarya'da, sağanak sonucu dere taşarken, sel sularına kapıldığı belirtilen Sami Özkul (78) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Düzce'de ise etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu mahsur kalan 47 kişinin kurtarıldı. Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu dile getiren Vali Atay, 'Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil.' dedi.