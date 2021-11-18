Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kimdir, nereli? İşte Kenan Sofuoğlu’nun kariyeri hakkında bilgiler

1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanıştı, 2000 yılında abisi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başladı. Ağabeyi Sinan’ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazandı. 5 kez Dünya Şampiyonu oldu. 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile evlendi. 24 Haziran 2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçildi.