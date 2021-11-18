Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kimdir, nereli? İşte Kenan Sofuoğlu’nun kariyeri hakkında bilgiler
AK Parti Sakarya Milletvekili, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, MasterChef yarışmasına konuk oldu. Sakarya'yı ziyaret eden MasterChef ekibi, Ekrem Kenan Sofuoğlu'nu da ağırladı. Görüntüler ardından Kenan Sofuoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeriyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kimdir, nereli? İşte Kenan Sofuoğlu’nun kariyeri hakkında bilgiler
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Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Sakarya’ya bağlı Akyazı’da dünyaya geldi. Millî Sporcu; Motosiklet yarışmacısıdır. otor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu babasının dört çocuğunun üçüncüsüdür. Abilerinin adı Bahattin ve Sinan’dır. Ailecek motor yarışçılarıdır. Anneleri Nuray Sofuoğlu’dur. Bir kız kardeşi vardır.
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1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanıştı, 2000 yılında abisi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başladı. Ağabeyi Sinan’ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazandı. 5 kez Dünya Şampiyonu oldu. 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile evlendi. 24 Haziran 2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçildi.
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Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Sofuoğlu, 2 çocuk babasıdır.