Sakarya iftar vakti 2020: Sakarya Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur saat kaçta?

Bugün iftarın saat kaçta olduğunu merak eden Sakaryalılar 2020 Ramazan imsakiyesinden 24 Nisan iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte bir yandan iftar için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da iftar saati araştırması yapan Sakaryalılar, Diyanet'in yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, Sakarya Ramazan imsakiyesine göre iftar vakti bilgisi...