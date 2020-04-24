Sakarya iftar vakti 2020: Sakarya Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur saat kaçta?
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan'a Sakarya'da giren vatandaşların internette iftar saati aramaları hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Sakarya iftar vakitlerini kontrol etmek için 2020 Ramazan imsakiyesi aramasında bulunuyorlar. Öte yandan sahur saatine yönelik araştırmalar da iftardan sonra hız kazanacak. Peki, Sakarya'da iftar saat kaçta? Sahura saat kaçta kalkılacak?
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Bugün iftarın saat kaçta olduğunu merak eden Sakaryalılar 2020 Ramazan imsakiyesinden 24 Nisan iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte bir yandan iftar için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da iftar saati araştırması yapan Sakaryalılar, Diyanet'in yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, Sakarya Ramazan imsakiyesine göre iftar vakti bilgisi...
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Vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Sakaryalı vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor. İmsakiyede yer alan bilgilere göre Hatay'da ilk iftar 19:54'te yapılacak. Sahura kalkılacak saat ise 04:24 olacak.
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TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."