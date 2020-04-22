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Sahurda proteinden zengin yiyecekler tüketin! Gün boyu tok kalmak için…
Koronavirüs salgını nedeniyle bu ramazan ayını evde karşılıyoruz. Sağlığımızı korumak için daha da özen göstermemiz gereken bu dönemde doğru beslenmenin ipuçlarını Diyetisyen Burak Alifaki verdi, sahurda protein tüketiminin gün boyu tok tutacağının altını çizdi.
Düzenli ve yeterli beslenme sağlık için olmazsa olmaz. Ancak ramazanda sahur ve imsak arasında 17 saati bulan, çok uzun süreli bir açlık söz konusu. Üstelik beslenme uzmanları 3 saatte 1 beslenmeyi öneriyor. Peki, oruç tutarken nasıl doğru besleneceğiz?
Sahurda protein tüketimi sizi tok tutar
Kahvaltılıklarla yapılan sahur daha doğru bir seçim… Sofranızda yumurta, peynir, süt, yoğurt mutlaka bulundurun. Proteinler sizi daha tok tutacaktır. Sofranıza domates, salatalık ve yeşillikler ekleyin. Böylece hem vitamin, mineral alır hem de lif içeriğiyle tokluk sürenizi uzatmış olursunuz. Aynı zamanda su tüketiminin ve besin alımının sınırlanmasıyla oluşabilecek kabızlığa karşı da sizi koruyacaktır.
Sloganımız şu; her öğün sebze! Sahur öğününüze meyveler ve fındık, badem gibi kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Hem lif alımını arttırmış olur hem de sağlıklı yağlar tüketmiş olursunuz. Sahurda pilav, makarna, börek tarzı ağır karbonhidratlardan uzak durun. Bunların yerine tam tahıllı ekmek, yulaf tercih edebilirsiniz.
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İftarınızı yavaş yavaş yapın
İftar saati yaklaştıkça kan şekerinin düşmesine bağlı olarak açlık da artabilir. Bu da iftarda çok fazla yemeye neden olabilir. Sofra sizin, istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz ama yavaş yavaş. İftarın hurma, zeytin, su ile açılmasının ardından çorba içmek ve biraz dinlenmek daha doğru olacaktır. 15 dakika sürecek bu dinlenme sohbete ayrılabilir, ardından da ana yemeklere geçilebilir.
Ara öğünleri es geçmeyin
İftarla sahur arasında ara öğün yapılabilirsiniz. Ara öğünü meyve ve kuru yemişler eşliğinde yapmak son derece sağlıklı bir tercih olacaktır. Tatlı isteğinizi bu öğünde giderebilirsiniz. Ancak bu isteğin her gün giderilmesine izin vermeyin, haftada 1-2 gün tatlı tüketimi oldukça yeterlidir.
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