Sahurda fırınlar açık mı, çalışıyor mu? Fırınlar kaça kadar açık? Ekmek dağıtım detayı
Sahurda fırınlar açık olacak mı? sorusu, korona virüsü önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının ardından yanıtı araştırılan konulardan oldu. Mübarek Ramazan ayında ilk sahura kalkacak olan vatandaşlar sahurda fırınların açık olup olmayacağını merak ederken, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesinin ayrıntıları sorgulanıyor. Peki, sahurda çalışıyor mu? Fırınlar kaça kadar açık? Ekmek dağıtılacak mı? İşte, sahurda fırınların çalışma saatleri ile ilgili merak edilen bazı bilgiler.
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Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından dolayı, fırınların 23 24 Nisan gecesi çalışıp çalışmayacağı çok sayda vatandaşın gündemine geldi. Bu kapsamda fırınlar sahurda açık mı sorusunun yanıtı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alıyor. Ayrıca ramazan tedbirleri genelgesinde de iftar saatlerinde fırınlardaki pide kuyruklarını önlemek amacıyla da bazı maddelere yer verildi. Peki sahurda fırınlar kaça kadar açık? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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SAHURDA FIRINLAR AÇIK MI?
4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Genelgede şu bilgiler verildi;
23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.
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Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.
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PİDE SATIŞLARI İFTARDAN 2 SAAT ÖNCE SONA ERECEK
Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.