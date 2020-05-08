Sahurda bunları tüketin, kolay kolay acıkmayacaksınız

Siyez unu Gün içinde acıkmamak için kan şekeri dengenizi sağlayabilmeniz çok önemlidir. Glisemik indeksi yüksek besinler kan şekerinizde ani yükselme ve düşüşlere yol açar, bu da gün içinde acıkmanıza neden olabilir. Beyaz unun glisemik indeksi yüksektir. Bu nedenle sahurda beyaz undan yapılmış hamur işleri veya ekmeği tüketmekten kaçınmalısınız. Mümkünse doygunluk sürenizi uzatacak olan siyez unundan yapılmış bir ekmeği tercih edebilirsiniz.