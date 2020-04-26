Sahura saat kaçta kalkılacak, sahur saat kaçta? Diyanet 25 Nisan İstanbul Ankara İzmir il il sahur vakitleri
Sahur saatleri günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Ramazan ayında oruç tutarak ibadet eden milyonlarca vatandaş, sahurun saat kaçta olduğunu sorgulamaya başladı. Yarın tutacakları oruçları için bu gece sahura kalkacak vatandaşlar, sahur saati sorgulamalarına hız verdi. Ramazan ayının 2. gününü geride bırakan vatandaşlar, şimdi bu akşam sahura saat kaçta kalkacaklarını ve imsak saatlerini öğrenmek istiyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerin sahur saati yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, sahura saat kaçta kalkılacak? Sahur ne zaman? İşte, 25 Nisan İstanbul Ankara İzmir il il sahur vakitleri...
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Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki sahur vakitlerini kontrol etmek için 2020 ramazan imsakiyesini araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin sahur ve imsak saatleri yoğun şekilde sorgulanıyor. Gece yarısının yaklaşmasıyla birlikte yoğun şekilde imsak vakti araştırması yapan vatandaşlar, yarın tutacakları oruçları için sahur saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, tüm illere ait sahur saatleri ve 2020 Ramazan İmsakiyesi...
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İL İL SAHUR SAATLERİ
Sahur vakitleri Ramazan'ın ilk gününden bu yana en çok araştırılan konulardan oldu. Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, iftarın ardından sahur saatlerini de sorgulama başladı.
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Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre İstanbul'da sahur saat 04:27'de yapılacak. Ankara'da 04:16'da, İzmir'de ise saat 04:44'da yapılacak.
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2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.
Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.
Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.
Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.
Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.
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RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME KURALLARI
Mutlaka sahura kalkın: Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, baharatlı, yağlı ve kalorili besinlerle özellikle şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.
Proteini yüksek besinler tüketin: Süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve özellikle su oranı yüksek meyve ile desteklenmelidir.
İftarda aşırı tüketime dikkat: Oruç, su ve zeytin dışında hafif bir çorba ile açılabilir. Az miktarda peynir ve pide ile devam etmek; sucuk, salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, yağlı peynirler gibi iftarlıkları aşırı tüketmemek gerekir.
Bol su tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli olarak bol su içilmelidir. Su içimi çay, bitki çayı, az şekerli limonata, komposto suyu, ayran, süt, kefir, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir.
Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek ve yavaş yemek son derece faydalıdır.