Sahura saat kaçta kalkılacak, sahur saat kaçta? Diyanet 25 Nisan İstanbul Ankara İzmir il il sahur vakitleri

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.



Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.



Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.



Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.



Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.



