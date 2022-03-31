Sahura ne zaman kalkılıyor? 2022 İlk sahur vakitleri ve Ramazan takvimi

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.



Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.



2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.