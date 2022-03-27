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Sahura ne zaman kalkılacak? İlk sahur ne zaman? İşte 2022 Ramazan takvimi

#Ramazan#Sahur#Takvim

İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre kısa süre içinde idrak edilmeye başlanacak. Oruç ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, bu ayı dolu dolu geçirmek isterken bir yandan da araştırmalarına hız verdi. 2022 Ramazan ayında ilk kez ne zaman sahura kalkılacağı merak ediliyor. Peki, bu yıl ilk oruç ve sahur ne zaman?

1/4Sahura ne zaman kalkılacak İlk sahur ne zaman İşte 2022 Ramazan takvimi

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı için sayılı gün kaldı. Başta oruç olmak üzere mübarek Ramazan'ın ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ilk oruç ve sahur için 2022 Ramazan imsakiyesini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. 81 il için Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı, tarafından paylaşıldı. İşte, 2022 Ramazan İmsakiyesi...

2/4İLK SAHUR/ORUÇ NE ZAMAN

İLK SAHUR/ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

3/42022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.

Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

İLİNİZDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4/4RAMAZAN AYI HAKKINDA

RAMAZAN AYI HAKKINDA

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

 

 

 

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#Ramazan#Sahur#Takvim