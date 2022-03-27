Sahura ne zaman kalkılacak? İlk sahur ne zaman? İşte 2022 Ramazan takvimi

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı için sayılı gün kaldı. Başta oruç olmak üzere mübarek Ramazan'ın ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ilk oruç ve sahur için 2022 Ramazan imsakiyesini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. 81 il için Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı, tarafından paylaşıldı. İşte, 2022 Ramazan İmsakiyesi...
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.
1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.
Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı.
2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 2 Nisan 2022 Cumartesi günü imsak vakti 05:12 olacak. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.