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Sahur ve iftar saatleri 2022: Batman, Bitlis, Tunceli sahur ve iftar saati kaçta?

#Sahur Saatleri#İftar Saati#Ramazan

Tunceli, Batman ve Bitlis sahur ve iftar saatleri 2022 yılında da merak edilen konular arasında Birlik ve beraberliğin arttığı, on bir ayın sultanı ramazan ayına sayılı saatler kaldı. Müslümanlar ilk orucu cumartesi günü tutacaklar. Ramazan orucunu tutacak olanlar imsak ve iftar saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Batman, Bitlis, Tunceli sahur ve iftar saati kaçta?

1/3Sahur ve iftar saatleri 2022: Batman, Bitlis, Tunceli sahur ve iftar saati kaçta

Batman, Bitlis ve Tunceli'de yaşayan vatandaşlar imsak ve iftar vaktini araştırıyorlar. Ramazan İmsakiyesine göre 2022 imsak ve iftar saatleri belli oldu. Müslümanlar 2021 yılında 1 Nisan gecesi sahura kalkacaklar. İlk oruç 2 Nisan günü tutulacak. İşte Batman, Bitlis, Tunceli sahur ve iftar saatleri

2/3İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Batman'da ilk sahur için imsak vakti 04:30, iftar saati ise 18:46 olarak açıklandı.

Bitlis'te ilk sahur için imsak vakti 04:25, iftar saati ise 18:42 olarak açıklandı.

Tunceli’de ilk sahur için imsak vakti 04:34, iftar saati ise 18:53 olarak açıklandı.

3/3Sahur ve iftar saatleri 2022: Batman, Bitlis, Tunceli sahur ve iftar saati kaçta

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TUNCELİ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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#Sahur Saatleri#İftar Saati#Ramazan