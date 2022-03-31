Sahur ve iftar saatleri 2022: Batman, Bitlis, Tunceli sahur ve iftar saati kaçta?

Batman, Bitlis ve Tunceli'de yaşayan vatandaşlar imsak ve iftar vaktini araştırıyorlar. Ramazan İmsakiyesine göre 2022 imsak ve iftar saatleri belli oldu. Müslümanlar 2021 yılında 1 Nisan gecesi sahura kalkacaklar. İlk oruç 2 Nisan günü tutulacak. İşte Batman, Bitlis, Tunceli sahur ve iftar saatleri
Batman'da ilk sahur için imsak vakti 04:30, iftar saati ise 18:46 olarak açıklandı.
Bitlis'te ilk sahur için imsak vakti 04:25, iftar saati ise 18:42 olarak açıklandı.
Tunceli’de ilk sahur için imsak vakti 04:34, iftar saati ise 18:53 olarak açıklandı.