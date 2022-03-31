Sahur ve iftar saatleri 2022: Batman, Bitlis, Tunceli sahur ve iftar saati kaçta?

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Batman'da ilk sahur için imsak vakti 04:30, iftar saati ise 18:46 olarak açıklandı.



Bitlis'te ilk sahur için imsak vakti 04:25, iftar saati ise 18:42 olarak açıklandı.



Tunceli’de ilk sahur için imsak vakti 04:34, iftar saati ise 18:53 olarak açıklandı.