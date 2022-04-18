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SAHUR VAKTİ19 Nisan 2022: Sahur saati kaçta, ezan ne zaman okunacak? İzmir, Ankara, İstanbul sahur saatleri (2022 Ramazan İmsakiyesi)

#Ramazan#Sahur Vakitleri#Ramazan İmsakiyesi 2022

Sahur vakitleri, saatlerin ilerlemesi ile Mübarek Ramazan-ı Şerif'in 18 . gününde oruca niyet edecek olan Müslümanların gündemine geldi. İl il sahur saatleri Diyanet tarafından 2022 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Tüm illerde sahur ve imsak vakitleri bir kaç dakika farklılık gösterecek ve tüm illerde sahura kalkacak olanlar ikamet ettikleri imsak vakitlerine riayet edecek. İslam alemi için manevi güzellikleri içinde barındıran bu mübarek ayda, sahur sofraları için hazırlık yapan milyonlarca Müslüman, sahur saat kaçta ve ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını 19 Nisan Ramazan imsakiye takviminden alacaklar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve imsak vakitleri bilgisi.

1/5SAHUR VAKTİ19 Nisan 2022: Sahur saati kaçta, ezan ne zaman okunacak İzmir, Ankara, İstanbul sahur saatleri (2022 Ramazan İmsakiyesi)

Sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket”(Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Dindeki yeri büyük olan sahur yemeği için imsak vakitleri ilden ile değişecek. Diyanet bilgisine göre sahur saatleri İstanbul'da 04:39 olacak. Tüm illerin sahur saatleri için diğer sayfaya geçebilirsiniz.

2/5SAHUR SAAT KAÇTA

SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 bilgilerine göre sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. 19 Nisan'da sahur saatleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 04:39

ANKARA: 04:27

İZMİR:04:55

BURSA: 04:42

  İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/5RAMAZAN AYI TAKVİMİ

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/5KADİR GECESİ NE ZAMAN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu sene ilk Oruç 2 Nisan'da tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.

5/5RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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#Ramazan#Sahur Vakitleri#Ramazan İmsakiyesi 2022