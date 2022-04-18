SAHUR VAKTİ19 Nisan 2022: Sahur saati kaçta, ezan ne zaman okunacak? İzmir, Ankara, İstanbul sahur saatleri (2022 Ramazan İmsakiyesi)

Sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket”(Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Dindeki yeri büyük olan sahur yemeği için imsak vakitleri ilden ile değişecek. Diyanet bilgisine göre sahur saatleri İstanbul'da 04:39 olacak. Tüm illerin sahur saatleri için diğer sayfaya geçebilirsiniz.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 bilgilerine göre sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. 19 Nisan'da sahur saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 04:39
ANKARA: 04:27
İZMİR:04:55
BURSA: 04:42
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Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi
Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Bu sene ilk Oruç 2 Nisan'da tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.