Sahur vakti ne zaman? Tüm iller ve İzmir, Ankara, İstanbul Sahur saatleri 2021

Sahur ne zaman sorusu merak uyandırmaya devam ediyor. Orucun ilk günü ve sahura ne zaman kalkılacağı pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Sahura ne zaman kalkılacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki, iftar ve sahur saatleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgileri sorguluyor. Peki, orucun ilk günü ne zaman ve sahura ne zaman kalkılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler