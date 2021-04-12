Sahur vakti ne zaman? Tüm iller ve İzmir, Ankara, İstanbul Sahur saatleri 2021
Sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imsak baz alınarak belirlenmiştir. Sahur vakti için bu saatleri baz alacak Müslümanlar, ibadetlerine yönelik ilk adımı atmak üzere sofraları kuracak ve ertesi gün için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, sahur vakti ne zaman başlayacak? İşte, sahura ne zaman kalkılacak sorusuna cevaben Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda tüm iller ve İzmir, Ankara ve İstanbul sahur vakti 2021 bilgileri
Sahur ne zaman sorusu merak uyandırmaya devam ediyor. Orucun ilk günü ve sahura ne zaman kalkılacağı pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Sahura ne zaman kalkılacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki, iftar ve sahur saatleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgileri sorguluyor. Peki, orucun ilk günü ne zaman ve sahura ne zaman kalkılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Milyonlarca kişinin sorguladığı ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2021 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;
İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;
Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37.
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İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır.
Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.
Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ