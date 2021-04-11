Sahur vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Sahur saat kaçta? İşte Diyanet açıklaması
Sahur vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl heyecanla ramazan orucunu bekliyorlar. Bu yıl ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. İlk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkılacak. Peki, sahur vakti ne zaman bitiyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar
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Sahur vaktinin ne zaman biteceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan orucunu tutacak olan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Takvimlerde yer alan imsak, oruca başlama vaktini ifade eder. İstanbul imsak vakti 04:50, İzmir imsak vakti 05:05, Ankara imsak vakti ise 04:38 olarak açıklandı. İşte detaylar
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SAHUR VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, BİTER?
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.