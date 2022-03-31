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Sahur vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? İmsak vakti nedir? Diyanet’ten sahur vakti hakkında açıklama

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Sahur vakti 2022 yılında da merak edilen konulardan biri oldu. Heyecanla beklenilen ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren oruç ibadetini yerine getirecekler. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sahur vakti hakkında açıklama yapıldı. Peki, sahur vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? İmsak vakti nedir?

1/3Sahur vakti ne zaman başlar, ne zaman biter İmsak vakti nedir Diyanet’ten sahur vakti hakkında açıklama

Sahur vaktinin ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan orucu 2022 yılında nisan ayında başlayacak. Müslümanlar imsak ve iftar saatleri aralığında orucu bozan şeylerden uzak duracaklar. Takvimlerde yer alan imsak, oruca başlama vaktini ifade etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsak vakitleri açıklandı.

2/3SAHUR VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, BİTER

SAHUR VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, BİTER?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

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3/3Sahur vakti ne zaman başlar, ne zaman biter İmsak vakti nedir Diyanet’ten sahur vakti hakkında açıklama

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

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