Sahur saatleri İstanbul, Ankara, İzmir: Sahur vakti ezan kaçta okunacak? 2021 Ramazan İmsakiyesi il il imsak ve sahur saatleri
Sahur vakti İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların gündemine geldi. 'Sahur saatleri' ve imsak vakitleri, 2021 DiyanetRamazan İmsakiyesi üzerinden yayınlandı. Peygamber Efendimizin “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” diye dua ettiği mübarek Ramazan ayında, il il sahur saatleri her gün bir kaç dakika değişecek. Müslümanlar, sahur saati ezan kaçta okunacak? sorusunun yanıtını 15 Nisan imsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, Bursa, Adana, Gaziantep, Kayseri, il il sahur ve imsak vakitleri bilgisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sahur saatleri 2021, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ilk günleri idrak edilirken, 15 Nisan sahur saatleri de tüm illerde, saatlerin ilerlemesiyle beraber vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Tüm illerin sahur ve iftar saati 2021 imsakiye takviminde yer alıyor. Diyanet bilgisine göre sahur vakti imsak İstanbul'da 04:47'de, Ankara'da 04:34'de, İzmir'de 05:02'de olacak.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 15 Nisan'da sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:47
ANKARA: 04:34
İZMİR: 05:02
BURSA: 04:49
ADANA:04:33
Ayrıca 2021 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
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Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.