Sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi 2020: İstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak?
'İl il sahur saatleri' 17 Mayıs Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Mübarek Ramazan ayının son günleri yaklaşırken, her gece olduğu gibi imsak vakti oruca niyet etmek üzere sahura kalkacak olanlar, 'sahur vakti ezan ne zaman okunacak? sorusuna yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Bursa, Diyarbakır ve il il sahur saatleri sahur vakitleri takviminde her ilde farklı saatlerde gerçekleşiyor. Sahur hazırlıklarını tamamlayacak olan vatandaşlar, yaklaşan imsak vakiyle beraber, tüm illerin sahur saatlerini Diyanet İmsakiyesi üzerinden öğrenecekler. Peki, sahura ne kadar kaldı, bu gece sahur saat kaçta? İşte, tüm illerin Ramazan İmsakiyesi'ne göre il il imsak vakitleri ve sahur saatleri.
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'Sahur saat kaçta, sahur saatine ne kadar var? sorusu saatlerin ilerlemesiyle gündeme geldi. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri açıklandı. İmsak vakti ezanının okunmasına kısa süre kala, 81 ilde çok sayıda vatandaş oruçlarına niyet etmek üzere il il sahur saatlerine yoğunlaştı. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında, sahur vakitleri Diyanet takviminde gün gün yayınlanıyor. İşte, İstanbul, Ankara İzmir başta olmak üzere il il sahur imsak vakitleri...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 17 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 03:50
ANKARA: 03:40
İZMİR: 04:11
ADANA: 03:45
BURSA:03:54
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
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Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).