Sahur vakitleri 2021: Sahur saati ezan ne zaman okunacak? Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve imsak vakitleri
Sahur saatleri, Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Mübarek Ramazan ayının ilk günleri idrak edilirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya sahur vakitleri saatlerin ilerlemesinin ardından oruç ibadetlerini idrak edecek olanların gündemine geldi. İslâm’ın beş şartından biri olan ve şartlarını taşıyan her Müslümanın yerine getirmesi gereken oruç ibadeti için il il sahur saatleri yol gösterecek. 81 ilde sahur vakitleri bir kaç dakika farklılık gösterecek. Paylaşımların arttığı sahur sofraları için hazırlıklarını yapan milyonlarca Müslüman, sahur saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi üzerinden alacaklar. İşte, il il sahur ve imsak vakitleri.
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Sahur vakti, pazar günkü orucuna niyet edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. İlk oruçlarını 13 Nisan'da tutan vatandaşlar, bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Rahmet ve bereketi bol bir ay olan on bir ayın sultanında sahur ve imsak vakitleri 2021 imsakiye takviminde belli oldu. Diyanet bilgisine göre 18 Nisan'da sahur için imsak vakitleri İstanbul'da 04:41, Ankara'da 04:29, İzmir'de 04:56 olacak. Tüm illerin sahur vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 18 Nisan'da sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:41
ANKARA: 04:29
İZMİR: 04:56
BURSA: 04:43
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
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Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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ORUCA NASIL DİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).