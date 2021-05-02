Sahur vakitleri 2021: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur saat kaçta? 2 Mayıs il il sahur saatleri ve imsak vakitleri
Sahur saatleri ramazan ayının 20. gününe doğru oruç ibadetlerini idrak etmeye hazırlananların odaklandığı konulardan oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 üzerinden il il sahur saatleri ve imsak vakitleri yayınlandı. Oruca niyet etmek üzere sahura kalkacak olan Müslümanlar, 2 Mayıs sahur saatlerini öğrenmek adına, 'Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak?' sorusuna imsak vakitleri takviminden yanıt alacaklar. Ramazanın son günlerine doğru sahur vakitleri tüm illerde daha erken gerçekleşecek. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre, tüm illerin sahur saatleri ve imsak vakitleri bilgisi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sahur vakitleri 2021 Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Saatlerin ilerlemesiyle beraber gözler il il sahur ve imsak vakitlerine çevrildi. Her gece 81 ilde farklı saatlerde gerçekleşen sahur vakitleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğrenilecek. Milyonlarca Müslüman 81 ilin imsak vakitlerine göre sahurunu yapacak. Diyanet bilgisine göre sahur için imsak vakti İstanbul'da 04:15'te, Ankara'da 04:04'te, İzmir'de 04:33'de olacak.
2
SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 bilgilerine göre sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. 2 Mayıs sahur saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 04:15
ANKARA: 04:04
İZMİR: 04:33
BURSA: 04:18
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
ORUCU BOZUP SADECE KAZAYI GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 259, 267-270).
Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.
Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.
4
Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 256-259, 263).
İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 277-278).
5
Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.