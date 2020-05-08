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HaberlerGündem HaberleriSahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi 2020: Sahur vakti ezan ne zaman okunacak, sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara İzmir sahur saatleri
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Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 02:14,

Sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi 2020: Sahur vakti ezan ne zaman okunacak, sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara İzmir sahur saatleri

"Sahur saatleri Ramazan İmsakiyesi 2020" Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayında, İstanbul, Ankara İzmir ve tüm illerin sahur vakitleri 8 Mayıs İmsakiyesi üzerinden öğreniliyor. Oruçlarına niyet etmek üzere sahura kalkacak olan vatandaşlar "Ezan ne zaman okunacak, sahur vakti ne zaman?" sorularının yanıtlarını il il sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi takviminden sorgulayabilecekler. Peki, sahura ne kadar kaldı? Bu gece sahur saat kaçta? İşte, Edirne, Erzurum, Diyarbakır, Kocaeli, Adana, Ordu, Gaziantep ve tüm illerin sahur vakitleri ve sahur saatleri bilgisi...

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Sahur saat kaçta? sorusu rahmet ve bereket ayı Ramazan 81 ilde oruç ibadetleri ile idrak edilmeye devam ederken sorgulanıyor. 23 Mayıs'a kadar devam edecek olan Ramazan ayında, il il sahur vakitleri her gece 81 ilde imsak vakitleri, 2020 Diyanet Ramazan İmsakiyesi takvimi üzerinden açıklandı. İstanbul, Ankara, izmir ve tüm illerin ahur saatini öğrenmek isteyenler sahur vaktine ne kadar kaldı? sorusuna yaşadıkları ili seçerek yanıt bulacaklar. Sahur ve imsak vakitleri her ilde bir kaç dakika değişiyor. İşte, il il sahur saatleri ve 8 Mayıs 2020 sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi...

2SAHUR SAAT KAÇTA
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SAHUR SAAT KAÇTA?

11 ayın sultanı Ramazan ayında, oruç için bu gece yine evlerde sofralar kurulacak, tutulan niyetlerle sahur soflarına oturulacak. Sahur hazırlıklarını tamamlayacak olan vatandaşlar, yaklaşan imsak vakitle beraber, tüm illerin sahur saatlerini Diyanet İmsakiyesi üzerinden öğrenecekler.

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 8 Mayıs'ta sahur saatleri ise şöyle olacak;

İstanbul: 04:04

Ankara: 03:54

İzmir: 04:23

Adana: 03:57

Konya: 04:04

Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..

Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

İL İL SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

3SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ
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SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

4SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTULUR MU
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SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

5RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR
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RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 50)

"Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 73)

"Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman pişman olanlardan eyle. (Ibn Ma - ce, "Edep", 57)

Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "Dua", 73)

"Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 285-286)

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"Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla." (Ibrahim Su re si, 41. ayet)

"Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)

"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni iyi kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasın da beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin vârislerinden eyle. (Şuara Suresi, 83-86. ayetler)

"Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada ve ahirette yardımcım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi insanlar arasına kat." (Yusuf Suresi, 101. ayet)

"Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bize rahmet et. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin." (Araf Su re si, 151. ayet)

"Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." (Araf Suresi, 156. ayet)

"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

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"Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (Isra Suresi, 80. ayet)

"Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118. ayet)

"Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl." (Tirmizî, "Dua", 73)

"Allahım nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Rızanı umarak, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yok tur. Allahım indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim." (Buharî, "Deavat", 7)

"Ey Allahım kötü ahlâklı olmaktan, kötü işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım." (Tirmizî, "Dua", 126)

"Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim." (Müslim, "Zikir", 72)

"Allahım! Bana iyi işler nasip eyle. Işlerimi senin rızana mahsus kıl. Içine gösteriş ve yalan karış masından sakındır." (Hazreti Ömer)

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Allahım! Bütün güzellik ve iyiliklerin hepsini senden isterim. Bütün çirkinlik ve kötülüklerin hepsinden sana sığınırım." (Hazreti Ayşe)

"Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a hamdolsun. Kendisine dua edeni boş çevirmeyen, yalvaranı ağlatmayan ve ümit edeni boş çıkarmayan Allah'a ham dol sun." (Haz re ti Ha san)

"Rabbim! Ben vücudumu pisliklerden yıkadım, arıttım. İçimi de kötülüklerden sen yıka, arıt." (Mevlâna)

"Ya Rabbi! Biz, başkasına değil, yalnız senin rab oluşunu kabul eder ve ancak sana boyun eğeriz. Ancak sana itaat etmekle iç huzuru ve gönül ferahlığı buluruz. Çünkü bütün korku ve ümidimizin ilk ve son kaynağı yalnız sensin. Sen korku vermez sen korku yok. Sen ümit vermez sen ümit yok. Sen lezzet duyurmadın mı her şey elem, Sen elem duyurmadın mı her şey lezzet." (Muhammed Hamdi Yazır)

"Ya Rabbi! Dua sendendir; o duanın kabul ve icabeti de senden Ya Rabbi! Dua ve yakarışımız da sana lâyık olmayan sözleri söyleyip hatalarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslah et ve kabul buyur. Çünkü sözlerin hâkim ve sultanı sensin."

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