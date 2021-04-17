Sahur saatleri ve imsak vakitleri 2021: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir il il sahur vakitleri
Sahur saatleri 2021 Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Mübarek Ramazan ayının dördüncü gününü geride bırakan Müslümanlar, cumartesi günkü orucuna imsak vakitleri takvimi bilgisine göre niyet edecekler. Tüm illerin sahur vakitleri her gün 81 ilde bir kaç dakika değişiklik gösteriyor. Saatler ilerlerken, gözler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Trabzon sahur vakitlerine çevrildi. İbadetlerini tam ve eksiksiz idrak edecek olanlar, Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını 17 Nisan imsak vakitleri takviminden alacaklar. İşte, Diyanet Ramazan imsak vakitlerine göre, il il sahur saatleri ve imsak sahur vakitleri bilgisi.
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Sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine göre Adana, Bursa, Antalya, Trabzon, Gaziantep, gibi kalabalık kentler başta olmak üzere 81 ilde sahur vakti oruca niyet edecek olanlara yön verecek. Ramazanın 5. gününde imsak vakitleri her ilde farklı saatlerde gerçekleşecek. Diyanet'in Ramazan İmsakiyesine göre, 17 Nisan'da sahur İstanbul'da 04:43, Ankara'da 04:31, İzmir'de 04:58 olacak. Tüm illerin imsak ve sahur vakitlerini 2021 Ramazan İmsakiyesi üzerinden yaşadığınız ili seçerek öğrenebilirsiniz.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 bilgilerine göre sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. 17 Nisan'da sahur saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 04:43
ANKARA: 04:31
İZMİR: 04:58
BURSA: 04:45
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
ORUCU BOZUP SADECE KAZAYI GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 259, 267-270).
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Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.
Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.
Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 256-259, 263).
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İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 277-278).
Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.