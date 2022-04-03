SAHUR SAATLERİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il sahur ve iftar vakitleri

Ramazan İmsakiyesi 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olanların iftar ve sahur saatlerini öğrenebilecekleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile tüm illerin sahur ve iftar vakitlerine yer verildi. Ramazanın ilk günlerinde tutacakları oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerin imsak vakitleri takvimine riayet edecek. İl il sahur saatleri, tek bir ekran üzerinden öğrenilecek. İstanbul'da sahur vakti 05:10'da, Ankara'da sahur 04:57'de, İzmir'de ise sahur 05:23'te gerçekleşecek.
Ramazanın ikinci günü için tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. 3 Nisan'da İstanbul'da Sahur Vakti 05:10'da, iftar ise 19:37'de, Ankara'da sahur 04:57'de, iftar 19:21'de, İzmir'de ise sahur 05:23'te, iftar ise saat 19:43'te açılacak. Bulunduğunuz ili seçerek, kentinizdeki ramazan imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz...
İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|05:12
|19:36
|20:58
|2
|03.04.2022
|05:10
|19:37
|20:59
|3
|04.04.2022
|05:08
|19:38
|21:01
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|05:25
|19:42
|21:00
|2
|03.04.2022
|05:23
|19:43
|21:01
|3
|04.04.2022
|05:21
|19:44
|21:02
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|02.04.2022
|04:59
|19:20
|20:40*
|2
|03.04.2022
|04:57
|19:21
|20:41
|3
|04.04.2022
|04:55
|19:22
|20:43
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.
Ramazan ayının ardından, Ramazan bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).