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SAHUR SAATLERİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ: 7 Nisan sahur ve iftar saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri

#Sahur Saatleri#Diyanet#Ramazan İmsakiyesi 2022

Sahur saatleri 2022 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde saatlerin ilerlemesiyle sahur vakitleri gündeme geldi. Ramazan-ı Şerif'in ilk günleri idrak edilirken, 7 Nisan'da oruca niyet etmek edecek olanlar, illerindeki imsak vakitlerine göre hareket edecek. 81 ilde imsak vakti, Diyanet sahur saatleri takvimi ekranından görüntülenecek. Tüm illerde sahur ve imsak vakitleri bir kaç dakika değişiklik gösterecek. Peki, sahur saat kaçta? İmsak vakti ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 bilgilerine göre, il il sahur vakitleri.

1/4SAHUR SAATLERİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ: 7 Nisan sahur ve iftar saatleri kaçta İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri

İl il Sahur saatleri manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayında Ramazan İmsakiyesi 2022 ile takip ediliyor. Yaklaşan sahur vakti öncesi sahur saat kaçta sorusuna yanıt arayanlar, tüm illerin imsak vakitlerine 7 Nisan sahur saatleri takvimi üzerinden ulaşacaklar. Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle sayısız güzellik katan Ramazan ayının idrak edildiği 7 Nisan'da sahur için imsak vakti İstanbul'da 05:02'de, Ankara'da 04:50'de, İzmir'de 05:16'da olacak.

2/4SAHUR SAAT KAÇTA EZAN NE ZAMAN OKUNACAK

SAHUR SAAT KAÇTA EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk geldi. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkıldı. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşti. 2022 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre 7 Nisan tarihli sahur İstanbul'da 05:02'de, Ankara'da 04:50'de, İzmir'de 05:16'da gerçekleşecek. Aşağıdaki linke tıklayarak illere göre sahur ve iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.

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3/4RAMAZAN AYI TAKVİMİ

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/4RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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#Sahur Saatleri#Diyanet#Ramazan İmsakiyesi 2022