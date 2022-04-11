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SAHUR SAATLERİ 2022: 11 Nisan sahur saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi 2022 ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri

#Ramazan#Sahur#Diyanet

Sahur saatleri 2022 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayına yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden 2022 Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen Ramazan-ı Şerif'in ilk günü 2 Nisan'da idrak edildi. Mübarek ayda oruç ibadetini idrak edenler sahur vakitlerine göre oruca niyet edecekler. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile sahur saat kaçta? sorusuna yanıt arayanlar, imsakiye üzerinden il il sahur saatlerini öğrenebilecekler. Peki, imsak vakti ezan ne zaman okunacak? İşte, Ramazan İmsakiyesi 2022 ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur saatleri.

1/5SAHUR SAATLERİ 2022: 11 Nisan sahur saat kaçta Ramazan İmsakiyesi 2022 ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri

İl il sahur saatleri, Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan ayında sahur saatleri tüm illerde gün gün değişecek. Yaklaşan sahur vakti öncesi sahur saat kaçta sorusuna yanıt arayanlar, tüm illerin imsak vakitlerine 11 Nisan sahur saatleri takvimi üzerinden ulaşacaklar. Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle sayısız güzellik katan Ramazan ayının idrak edildiği 11 Nisan'da sahur İstanbul'da 04:55'te olacak.

2/5SAHUR SAAT KAÇTA

SAHUR SAAT KAÇTA?

11 Nisan'da sahur saatleri şöyle;

İstanbul: 04:55,

Ankara: 04:42

İzmir: 05:09

Bulunduğunuz ili seçerek, kentinizdeki ramazan imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz...

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3/5RAMAZAN AYI TAKVİMİ

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

4/5RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

5/5KADİR GECESİ NE ZAMAN

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu sene ilk Oruç 2 Nisan'da tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.

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#Ramazan#Sahur#Diyanet