SAHUR SAATLERİ 2022: 11 Nisan sahur saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi 2022 ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri

İl il sahur saatleri, Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan ayında sahur saatleri tüm illerde gün gün değişecek. Yaklaşan sahur vakti öncesi sahur saat kaçta sorusuna yanıt arayanlar, tüm illerin imsak vakitlerine 11 Nisan sahur saatleri takvimi üzerinden ulaşacaklar. Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle sayısız güzellik katan Ramazan ayının idrak edildiği 11 Nisan'da sahur İstanbul'da 04:55'te olacak.
11 Nisan'da sahur saatleri şöyle;
İstanbul: 04:55,
Ankara: 04:42
İzmir: 05:09
Bulunduğunuz ili seçerek, kentinizdeki ramazan imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz...
İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi
Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
Bu sene ilk Oruç 2 Nisan'da tutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.