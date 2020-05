Sahur saatleri 2020! Sahur vakti ezan ne zaman okunuyor, sahur kaçta? (16 Mayıs) İstanbul Ankara İzmir il il sahur vakitleri

İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? sorusu Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Bu yıl 23 Nisan'da başlayan on bir ayın sultanı Ramazan ayında, il il sahur vakitleri her gün bir kaç dakika değişiklik gösteriyor. Müslümanlar 23 Mayıs tarihine kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Sahur saat kaçta, sahur vaktine ne kadar kaldı? soruları bu Ramazan'da da en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan imsakiye bilgileri kapsamında 16 Mayıs sahur-imsak saatleri...