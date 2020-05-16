Sahur saatleri 2020! Sahur vakti ezan ne zaman okunuyor, sahur kaçta? (16 Mayıs) İstanbul Ankara İzmir il il sahur vakitleri
Sahur saatleri ezan vakitleri, saatlerin ilerlemesiyle beraber 2020 Ramazan İmsakiyesi üzerinden araştırılmaya başlandı. 16 Mayıs Ramazan İmsakiyesi sahur vakitleri takvimine göre, İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur saatleri öğreniliyor. Mübarek Ramazan ayının bitmesine günler kala, oruç ibadetini idrak etmek üzere sahur yemeğine kalkacak olanlar, bu kapsamda 'Sahur vakti ezan ne zaman okunuyor?' sorusuna Diyanet'in açıkladığı sahur saatleri imsakiyesi üzerinden yanıt alıyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta, sahura ne kadar kaldı? İşte, 2020 Ramazan İmsakiyesine göre, Adana, Konya, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Kocaeli tüm illerin sahur vakitleri ve il il sahur saatleri sayacı....
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ne zaman? sorusu Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Bu yıl 23 Nisan'da başlayan on bir ayın sultanı Ramazan ayında, il il sahur vakitleri her gün bir kaç dakika değişiklik gösteriyor. Müslümanlar 23 Mayıs tarihine kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Sahur saat kaçta, sahur vaktine ne kadar kaldı? soruları bu Ramazan'da da en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan imsakiye bilgileri kapsamında 16 Mayıs sahur-imsak saatleri...
2
Abone Ol
SAHUR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan heyecanı yaşanırken sahur saatlerine yönelik araştırmalar da sürüyor. Sahura kalkacakları saati merak eden 81 ildeki vatandaşlar, 2020 imsakiye takvimini inceliyor.
16 Mayıs sahur saatleri Ramazan Diyanet İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor.
3
Abone Ol
Diyanet İmsakiyesi'ne göre 16 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 03:51
ANKARA: 03:42
İZMİR: 04:12
ADANA: 03:46
BURSA: 03:55
Ayrıca 2020 Ramazan İmsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
5
Abone Ol
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.