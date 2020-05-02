Sahur saatleri 2020: Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve imsak vakitleri
"Sahur saatleri ve il il imsak vakitleri" İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Konya ve tüm illerde sahura kalkacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesine göre, tüm illerin il il sahur vakitleri 2 Mayıs imsak vakitleri takvimi üzerinden öğrenecek. Her gün birkaç dakika değişen sahur ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "sahur vakti ezan kaçta okunacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta, sahura ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunacak? İşte, Diyanet İmsak vakitlerine göre, il il sahur saatleri ve imsak sahur vakitleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sahur saat kaçta? sorusu yarınki orucuna niyet edecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tüm illerin il il sahur vakitleri 'Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi' ile yayınlandı. Erzurum, Eskişehir, Mersin, Adana, Kayseri, Trabzon, Edirne'de yarınki orucuna niyet edecek olan vatandaşlar tarafından, Ramazan orucu sahur vakitleri, Diyanet 2020 İmsakiyesi kapsamında sorgulanıyor. Peki, sahura ne kadar kaldı, sahur ne zaman? İşte, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Adana, Mersin ve tüm illerin 2 Mayıs il il sahur vakitleri ve imsakiye bilgileri..
2
Abone Ol
SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 2 Mayıs'ta sahur;
İstanbul'da 04:14'te,
Ankara'da 04:04'te,
Bursa'da 04:18'te,
İzmir'de 04:33'te gerçekleşecek.
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
4
Abone Ol
“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”
5
Abone Ol
SAHURDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
6
Abone Ol
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).