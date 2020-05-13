Sahur saatleri 13 Mayıs 2020 İmsakiye: Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara İzmir imsak vakitleri
Sahur saat kaçta? sorusu, İstanbul, Ankara İzmir ve tüm illerde sahur vaktinin yaklaşmasıyla beraber araştırmalarda yer aldı. 13 Mayıs il il sahur vakitlerini Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğrenecek olan vatandaşlar, oruca niyet etmek üzere sahura bu bilgiler ışığında kalkacak. Ramazan'ın son günlerine doğru gelinmesiyle beraber sahur saatleri de 81 ilde daha erken gerçekleşiyor. Peki, bu gece sahur vakti ezan ne zaman okunacak? Sahura ne kadar kaldı, sahur saat kaçta? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 bilgilerine göre, tüm illerin il il sahur vakitleri ve 13 Mayıs sahur saatleri imsak bilgileri...
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Sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Yaklaşan sahur vakti öncesi sahur saat kaçta? sorusuna yanıt arayanlar, tüm illerin imsak vakitlerine 13 Mayıs sahur saatleri takvimi üzerinden ulaşıyorlar. Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında her gün sahur saatleri farklı gerçekleşiyor. İşte, il il sahur vakitleri.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Tüm illerin sahur saatleri Ramazan 2020 İmsakiyesi üzerinden yayınlandı. Sahur vakitleri Ramazan'ın ilk gününden bu yana en çok araştırılan konulardan oldu. Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, sahur saatlerini Ramazan İmsakiyesi üzerinden yaşadıkları ili seçerek öğrenebiliyorlar.
13 Mayıs Ramazan İmsakiyesine göre sahur saatleri şöyle;
İstanbul: 03:56
Ankara: 03:46
İzmir: 04:16
Bursa: 04:00
Gaziantep: 03:42
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz.
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Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçmeniz gerekiyor. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.
Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun
Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.
Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.
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Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.
Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.
“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.
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Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)