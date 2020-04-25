Sahur saat kaçta ve ne zaman? İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur saati ve 2020 Ramazan imsakiyesi
Sahur saat kaçta ve ne zaman?sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 İmsakiye bilgileri kapsamında araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde sahur vakitleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. sahur yemeklerini hazırlayıp oruca niyet edecek olan Müslümanlar, Ramazan imsakiye bilgilerine yoğunlaştı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? Sahur vaktine ne kadar kaldı? İşte, 2020 Ramazan imsakiyesi ve tüm illerin sahur saatleri...
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Bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı ramazan, başladı. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 37 dakika ile en uzun, Hatay'da ise 15 saat 7 dakikayla en kısa oruç tutuldu. Oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar da oruçlarını açtı. 25 Nisan 2020'de sahurlarını saat kaçta yapacaklarını merak eden vatandaşlar, 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerini sorguluyor. Peki, sahur saat kaçta yapılacak? Sahur ne zaman yapılacak?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılarak niyet edildi. Bugün ilk oruçlarını tutmaya başlayan milyonlarca Müslüman, sabah saatlerinden itibaren iftara yönelik saat araştırmalarına başladı. İkamet ettikleri şehirlerde mübarek Ramazan'ı karşılayan vatandaşlar, akşam ezanın kaçta okunacağını ve ilk iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak ediyor. Vatandaşlar bu kapsamda Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgilerini sorguluyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin iftar saati ve Ramazan imsakiyesi...
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Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiye aracılığıyla verdiği detaylara göre, tüm illerin iftar saatleri ve detaylı bilgiler...
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İL İL SAHUR SAATLERİ
25 Nisan 2020 Cumartesi günü sahurlarını yapacak olan İstanbullular saat 04:27'te sahura kalkacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar sahurlarını saat 04:16'da yapacak. Ege'nin en büyük şehri İzmir'de ise sahur 04:44'de yapılacak.
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
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Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.
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Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.