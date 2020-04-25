Sahur saat kaçta ve ne zaman? İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur saati ve 2020 Ramazan imsakiyesi

Bu yıl yeni tip koronavirüsün gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı ramazan, başladı. Ramazanın ilk günü Sinop'ta 15 saat 37 dakika ile en uzun, Hatay'da ise 15 saat 7 dakikayla en kısa oruç tutuldu. Oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar da oruçlarını açtı. 25 Nisan 2020'de sahurlarını saat kaçta yapacaklarını merak eden vatandaşlar, 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerini sorguluyor. Peki, sahur saat kaçta yapılacak? Sahur ne zaman yapılacak?



Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılarak niyet edildi. Bugün ilk oruçlarını tutmaya başlayan milyonlarca Müslüman, sabah saatlerinden itibaren iftara yönelik saat araştırmalarına başladı. İkamet ettikleri şehirlerde mübarek Ramazan'ı karşılayan vatandaşlar, akşam ezanın kaçta okunacağını ve ilk iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak ediyor. Vatandaşlar bu kapsamda Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgilerini sorguluyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin iftar saati ve Ramazan imsakiyesi...