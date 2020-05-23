Sahur saat kaçta? Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? 23 Mayıs İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur imsak vakitleri
Sahur saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden araştırılıyor. 24 Nisan'da başlayan mübarek Ramazan ayı, yarın tutulacak son oruçla uğurlanacak. On bir ayın sultanı Ramazan biterken son sahuru yapacak olan vatandaşlar, sahur ve imsak vakitlerini yaşadıkları ili seçerek sorgulayacaklar. Bu kapsamda, Ramazan'da en fazla yoğunlaşılan konulardan olan 'Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? soruları il il imsak vakitleri takviminden yanıt buluyor. Peki, son sahura ne zaman kalkılacak, ezan kaçta okunacak? İşte, Ramazan İmsakiyesi'ne göre Edirne, Bursa, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, Trabzon ve tüm illerin sahur saatleri ve 23 Mayıs sahur vakitleri.
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"Sahur ne zaman, sahur saat kaçta?" soruları yaklaşan sahur vakitleriyle yanıtı araştırılan konulardan oldu. Mübarek Ramazan ayının son gecesi sahur saatleri bilgisi Ramazan İmsakiyesi'nden yayınlandı. Sahur imsak vakitleri takvimiyle seçilen bölgede sahurun saat kaçta gerçekleşeceği ve ezanın ne zaman yapılacağının öğrenilebileceği gibi diğer illere ait sahur vakitlerine de ulaşılabilecek. İşte, tüm illerin 23 Mayıs sahur saatleri...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 23 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İstanbul'da 03:41'de, Ankara'da 03:32'de, İzmir'de 04:04'te gerçekleşecek.
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Ayrıca 2020 Ramazan İmsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.