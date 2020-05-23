MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahur saat kaçta? Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? 23 Mayıs İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur imsak vakitleri
GeriGündem Sahur saat kaçta? Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? 23 Mayıs İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur imsak vakitleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 02:13,

Sahur saat kaçta? Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? 23 Mayıs İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur imsak vakitleri

Sahur saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden araştırılıyor. 24 Nisan'da başlayan mübarek Ramazan ayı, yarın tutulacak son oruçla uğurlanacak. On bir ayın sultanı Ramazan biterken son sahuru yapacak olan vatandaşlar, sahur ve imsak vakitlerini yaşadıkları ili seçerek sorgulayacaklar. Bu kapsamda, Ramazan'da en fazla yoğunlaşılan konulardan olan 'Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? soruları il il imsak vakitleri takviminden yanıt buluyor. Peki, son sahura ne zaman kalkılacak, ezan kaçta okunacak? İşte, Ramazan İmsakiyesi'ne göre Edirne, Bursa, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, Trabzon ve tüm illerin sahur saatleri ve 23 Mayıs sahur vakitleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

"Sahur ne zaman, sahur saat kaçta?" soruları yaklaşan sahur vakitleriyle yanıtı araştırılan konulardan oldu. Mübarek Ramazan ayının son gecesi sahur saatleri bilgisi Ramazan İmsakiyesi'nden yayınlandı. Sahur imsak vakitleri takvimiyle seçilen bölgede sahurun saat kaçta gerçekleşeceği ve ezanın ne zaman yapılacağının öğrenilebileceği gibi diğer illere ait sahur vakitlerine de ulaşılabilecek. İşte, tüm illerin 23 Mayıs sahur saatleri...

2SAHUR SAAT KAÇTA
Abone Olgoogle-news

SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.

Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 23 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;

İstanbul'da 03:41'de, Ankara'da 03:32'de, İzmir'de 04:04'te gerçekleşecek.

3
Abone Olgoogle-news

Ayrıca 2020 Ramazan İmsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..

Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

İL İL SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

4AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR
Abone Olgoogle-news

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.

5AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR
Abone Olgoogle-news

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi