Gündem Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 02:13 , 23 Mayıs 2020 - 02:13

Sahur saat kaçta? Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? 23 Mayıs İstanbul Ankara İzmir ve tüm illerin sahur imsak vakitleri

Sahur saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden araştırılıyor. 24 Nisan'da başlayan mübarek Ramazan ayı, yarın tutulacak son oruçla uğurlanacak. On bir ayın sultanı Ramazan biterken son sahuru yapacak olan vatandaşlar, sahur ve imsak vakitlerini yaşadıkları ili seçerek sorgulayacaklar. Bu kapsamda, Ramazan'da en fazla yoğunlaşılan konulardan olan 'Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? soruları il il imsak vakitleri takviminden yanıt buluyor. Peki, son sahura ne zaman kalkılacak, ezan kaçta okunacak? İşte, Ramazan İmsakiyesi'ne göre Edirne, Bursa, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, Trabzon ve tüm illerin sahur saatleri ve 23 Mayıs sahur vakitleri.