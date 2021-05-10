Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri 2021: (10 Mayıs imsakiye)

İftar ve sahur saatleri, imsak için saatlerin ilerlemesi ile gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre oruçlarını tutan Müslümanların öğrenebileceği, 10 Mayıs sahur saatleri belli oldu. Diyanet bilgisine göre bu gece sahur için imsak İstanbul'da 04:01'de, Ankara'da 03:51'de, İzmir'de ise 04:21'de olacak. Ramazan İmsakiyesine göre il il sahur ve iftar vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.