Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri 2021: (10 Mayıs imsakiye)
Sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını uğurlamamıza sayılı günler kala, oruca niyet edecek olan Müslümanlar il il sahur saatlerine odaklandı. 13 Nisan’da başlayan ramazanda 12 Mayıs'a kadar vatandaşlar oruç ibadetlerini 2021 Ramazan İmsakiyesinde yer alan bilgilere göre gerçekleştirecek. Sahur saati için imsak her ilde farklı saatlerde gerçekleşecek. Peki, sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Mayıs sahur saatleri ve imsak vakitleri.
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İftar ve sahur saatleri, imsak için saatlerin ilerlemesi ile gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeye göre oruçlarını tutan Müslümanların öğrenebileceği, 10 Mayıs sahur saatleri belli oldu. Diyanet bilgisine göre bu gece sahur için imsak İstanbul'da 04:01'de, Ankara'da 03:51'de, İzmir'de ise 04:21'de olacak. Ramazan İmsakiyesine göre il il sahur ve iftar vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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İL İL SAHUR SAATLERİ
Sahur vakitleri Ramazan'ın ilk gününden bu yana en çok araştırılan konulardan oldu. Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 10 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 04:01
ANKARA: 03:51
İZMİR: 04:21
ADANA: 03:54
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
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Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).