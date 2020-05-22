Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul Ankara İzmir tüm illerin sahur imsak vakitleri 2020
İl il sahur saatleri Ramazan ayının 29. gününe doğru araştırmalarda yer almaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin sahur imsak vakitleri bilgisini 2020 Ramazan İmsakiyesi ile vatandaşların erişimine açan Diyanet İşleri Başkanlığı, böylece ‘Sahur saat kaçta? sorusuna cevap veriyor. İllere göre değişen sahur saatleri bilgileri, tek ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, sahura ne kadar kaldı, ezan ne zaman okunacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya, Diyarbakır ve tüm illerin 22 Mayıs sahur saatleri ve Diyanet Ramazan İmsakiyesi...
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Tüm illerin sahur saatleri hakkında bilgileri 2020 Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, 'sahura ne kadar kaldı?' sorusuna yanıt veriyor. Mübarek Ramazan ayının son günleri idrak edilirken İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde ya da yaşadıkları kentlerde vatandaşlar sahur vakitleri bilgilerini sorguluyor. Peki, 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre sahura ne zaman kalkılacak? İşte, il il sahur imsak vakitleri ve tüm illerin sahur saatleri bilgisi...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 22 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle;
İstanbul'da 03:43'te,
Ankara'da 03:34'te,
İzmir'de 04:05'te gerçekleşecek.
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Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
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“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”