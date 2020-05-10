Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul Ankara İzmir il il sahur vakitleri Ramazan İmsakiyesi 2020
'Sahur saatleri' Ramazan ayının 16. günün geride kaldığı gecede İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde araştırılıyor. Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 üzerinden il il sahur saatleri ve imsak vakitleri öğreniliebiliniyor. Oruca niyet etmek üzere sahura kalkacak olan Müslümanlar, 10 Mayıs sahur saatlerini öğrenmek adına, Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? sorusuna imsak vakitleri takviminden yanıt alabiliyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta, sahura ne kadar kaldı? İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre, tüm illerin sahur saatleri ve sahur vakitleri bilgisi...
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Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı ilerlerken, saatlerin ilerlemesiyle beraber 10 Mayıs sahur vakitleri gündeme geldi. Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Her gece 81 ilde farklı saatlerde gerçekleşen sahur saatleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden açıklandı. Yarınki tutacakları oruca niyet edecek olan milyonlarca Müslüman 81 ilin imsak vakitlerine göre sahurunu yapacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon ve tüm illerin 10 Mayıs sahur saatleri...
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Sahur vakitleri Ramazan'ın ilk gününden bu yana en çok araştırılan konulardan oldu. Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, iftarın ardından sahur saatlerini de sorgulama başladı.
Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre İstanbul'da sahur saat, 04:01'de, Ankara'da 03:51'de, İzmir'de 04:21'de gerçekleşecek.
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2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.
Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.
Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.
Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.
Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.
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SAHURDA OKUNACAK DUA NEDİR?
“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
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“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”