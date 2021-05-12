Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? 12 Mayıs ramazanın son günü için il il sahur vakitleri

AREFE GÜNÜ NEDİR? Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.