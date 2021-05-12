Sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? 12 Mayıs ramazanın son günü için il il sahur vakitleri
Sahur saati ramazanın son günü için oruç ibadetlerini idrak edecek olanların gündemine geldi. 2021 Ramazan İmsakiyesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur saatleri açıklandı. Bu gece oruç için sahura kalkacak olan Müslümanlar 12 Mayıs sahur saat kaçta sorusunun yanıtını Diyanet takvimi üzerinden alacaklar. Tüm illerde ramazanın son gününde sahur için imsak vakti bir kaç dakika değişecek. İşte, Ramazan İmsakiyesine göre tüm illersin sahur ve imsak vakitleri hakkında bilgiler.
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Sahur saatleri imsakiye bilgileri ile yayınlandı. Saatlerin ilerlemesi ile 12 Mayıs sahur vakitlerine gözler çevrildi. Müslümanların Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğrenecekleri sahur vakitlerine göre bu gece sahur için imsak vakti İstanbul'da 03:58'de, Ankara'da 03:48'de, İzmir'de 04:18 gerçekleşecek. Sahur saatleri için Diyanet bilgileri baz alınacak. Tüm illerin sahur vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Sahur vakitleri Ramazan'ın ilk gününden bu yana en çok araştırılan konulardan oldu. Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 12 Mayıs 2021'de sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 03:58
ANKARA: 03:48
İZMİR: 04:18
BURSA: 04:02
ADANA: 03:52
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.
Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.
Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.
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AREFE GÜNÜ NEDİR?
Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.