Sahur ne zaman? Adana, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul sahur saatleri 2022

Sahura ne zaman kalkılacak ve ilk sahur ne zaman? sorusu Ramazan ayına günler kala öne çıkan konulardan oldu. 2022 Ramazan İmsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Müslümanların heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı nisan ayında idrak edilecek .İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında illerindeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur saatleri hakkında ayrıntılar.
İlk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2022 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 2 Nisan Cumartesi gecesini 3 Nisan Pazar gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;
İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar, ilk iftar ise 19.36'da gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;
Ankara sahur vakti: 04.59, iftar vakti: 19.20
İzmir'de sahur vakti: 05.25, iftar vakti: 19.42
Adana'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.08
Antalya'da sahur vakti: 05.14, iftar vakti: 19.27.
DİĞER İLLERDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır.
Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.
Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sağ üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin 81 ilinde ve 4 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; tüketicilerin koli içerisinde kaliteli markalar bulunmasına verdiği önem kriterinde 2021 yılında göre düşüş gözlemdi. Bunun yanı sıra Ramazan kolisinin uygun fiyatlı olması kriteri geçen yıla göre daha yüksek bir tercih sebebi olduğu belirtildi.
Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, kırmızı mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma ve süt. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre; katılımcıların yüzde 60’ı içerisinde 19-25 çeşit ürün bulunan orta boy, yüzde 30’u içerisinde 12-25 çeşit ürün bulunan küçük boydaki Ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, işyerlerinin 2022 yılında bir adet Ramazan kolisi için ortalama 100 TL-200 TL aralığında bütçe ayırmayı öngördüğü aktarıldı. Araştırma sonuçlarına göre, işyerlerinin yüzde 38’i Ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor.