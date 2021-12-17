Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkiyi anlamanın yolları

4- Alınan üründe, şişenin görüntüsünde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa güvenlik adımları kontrol edilmelidir.



5- Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstündeyse uyanık olun. (Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanmaktadır.)



6- Kapağı açık olan alkollü ürünü kesinlikle almayın.



7- Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.



8- İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı.



9- Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.



10- Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edin11- Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişelerden uzak durun.



12- Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan almalısınız,



13- Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.



14- Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.



15- Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli



16- BÜİS* kontrolü yapın



*BÜİS NEDİR? Orijinal ürünlerin üzerinde 14 basamaklı bir kod numarası bulunmaktadır. Bandrollerin üzerinde yer alan 14 basamaklı kod numarası www.buis.com.tr adresinden veya 2847 numaralı telefona SMS ile gönderilerek, veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akıllı telefon kare kod doğrulama aplikasyonu üzerinden kontrol edilebilir.