Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içkiyi anlamanın yolları
Sahte içki operasyonları yeniden Türkiye gündeminde. Yılbaşı yaklaşırken sahte içkiden kaynaklı zehirlenme vakalarının artması üzerine yurt genelinde operasyonlar başlatıldı, birçok ilde can kayıpları ve zehirlenmeler meydana geldi. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır? İşte sahte içkiyi anlamanın yolları...
Sahte içki kabusu bu yıl da devam ediyor. Özellikle son yıllarda evde üretilen rakı ve etil alkol sık sık gündemde. Tüketici gerçek alkolle sahte alkolün tadını ayırt edemediğinden zehirlenme yaşanıyor. Sahte içkiden zehirlenen birçok kişi de hastanelerde yaşam savaşı veriyor.
Hürriyet.comt.r yazarı Sefer Levent, sahte içkiyi ayır etmenin ipuçlarına köşesinde yer vermişti. Levent “Sahte içki nasıl anlaşılır?” yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:
1- Türkiye’de orjinal distile içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte ya da kaçaktır.
2- Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip verilmediğine bakılmalı.
3- Fiyatı piyasa fiyatlarının çok altında olan bir üründen şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda iskonto yapılamaz. Dolayısıyla normal fiyatından çok düşük ürünler sahte olma olasığı yüksek ürünlerdir.
1- Türkiye’de orjinal distile içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte ya da kaçaktır.
2- Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip verilmediğine bakılmalı.
3- Fiyatı piyasa fiyatlarının çok altında olan bir üründen şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda iskonto yapılamaz. Dolayısıyla normal fiyatından çok düşük ürünler sahte olma olasığı yüksek ürünlerdir.
4- Alınan üründe, şişenin görüntüsünde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa güvenlik adımları kontrol edilmelidir.
5- Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstündeyse uyanık olun. (Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanmaktadır.)
6- Kapağı açık olan alkollü ürünü kesinlikle almayın.
7- Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.
8- İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı.
9- Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.
10- Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edin11- Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişelerden uzak durun.
12- Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan almalısınız,
13- Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.
14- Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.
15- Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli
16- BÜİS* kontrolü yapın
*BÜİS NEDİR? Orijinal ürünlerin üzerinde 14 basamaklı bir kod numarası bulunmaktadır. Bandrollerin üzerinde yer alan 14 basamaklı kod numarası www.buis.com.tr adresinden veya 2847 numaralı telefona SMS ile gönderilerek, veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akıllı telefon kare kod doğrulama aplikasyonu üzerinden kontrol edilebilir.
5- Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstündeyse uyanık olun. (Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanmaktadır.)
6- Kapağı açık olan alkollü ürünü kesinlikle almayın.
7- Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.
8- İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı.
9- Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.
10- Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edin11- Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişelerden uzak durun.
12- Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan almalısınız,
13- Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.
14- Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.
15- Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli
16- BÜİS* kontrolü yapın
*BÜİS NEDİR? Orijinal ürünlerin üzerinde 14 basamaklı bir kod numarası bulunmaktadır. Bandrollerin üzerinde yer alan 14 basamaklı kod numarası www.buis.com.tr adresinden veya 2847 numaralı telefona SMS ile gönderilerek, veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akıllı telefon kare kod doğrulama aplikasyonu üzerinden kontrol edilebilir.