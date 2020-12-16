MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahte içki faciasında ölenlerin yakınları konuştu..."Korona oldu zannettik"
GeriGündem Sahte içki faciasında ölenlerin yakınları konuştu..."Korona oldu zannettik"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Can ÇELİK-Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- İHA
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 12:48 | 

Sahte içki faciasında ölenlerin yakınları konuştu..."Korona oldu zannettik"

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında hayatını kaybeden 51 yaşındaki 4 çocuk 2 torun sahibi Mehmet İncili'nin cenazesini teslim alan oğlu Mehmet Ali İncili, "Biz babamı korona oldu zannediyorduk, Ferdi Nilüfer ile birlikte sahte rakı satın almışlar. Allah sahte içi satanları kahretsin, dilerim ki 1000 yıl yerler" dedi. Dün 30 litre kaçak içkiye el koyup ölümleri önleyen Bursa Polisi kayıp olan 20 litre civarındaki kaçak içkileri de bulmayı başardı. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, son aylarda ülke genelinde sahte içkiye bağlı ölüm vakalarına dikkat çekerek yılbaşı öncesi merdiven altı üretim yapan işletmelerden ürün satın alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Koku olarak her ikisinin de karakteristik alkol kokusu taşıdığını belirten Yıldız, "Bu nedenle kokudan anlaşılmıyor. Renk desek her ikisi de bildiğimiz su rengi.’’ dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi