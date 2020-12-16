Sahte içki faciasında ölenlerin yakınları konuştu..."Korona oldu zannettik"
Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında hayatını kaybeden 51 yaşındaki 4 çocuk 2 torun sahibi Mehmet İncili'nin cenazesini teslim alan oğlu Mehmet Ali İncili, "Biz babamı korona oldu zannediyorduk, Ferdi Nilüfer ile birlikte sahte rakı satın almışlar. Allah sahte içi satanları kahretsin, dilerim ki 1000 yıl yerler" dedi. Dün 30 litre kaçak içkiye el koyup ölümleri önleyen Bursa Polisi kayıp olan 20 litre civarındaki kaçak içkileri de bulmayı başardı. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, son aylarda ülke genelinde sahte içkiye bağlı ölüm vakalarına dikkat çekerek yılbaşı öncesi merdiven altı üretim yapan işletmelerden ürün satın alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Koku olarak her ikisinin de karakteristik alkol kokusu taşıdığını belirten Yıldız, "Bu nedenle kokudan anlaşılmıyor. Renk desek her ikisi de bildiğimiz su rengi.’’ dedi.