Şahsenem kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahsenem şarkıları ve son hali

Özbek kökenli olan Şahsenem ilginç giyim tarzı ve şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip şarkıcılarımızdandır. Asıl adı Shohsanam Qilicheva olan Şahsenem aynı zamanda modellik ve oyunculuk yapmıştır. İşte, Şahsenem şarkıları ve hayatı hakkında bilgiler...
Şahsenem 2 Ekim 1968 yılında doğmuştur. Özbek kökenli şarkıcı, Türkiye'de çıkışını Seyyah adlı albüm ile gerçekleştirmiş olup dört yıl sonra Efsane Aşk adlı albümü ile müzik piyasasına tekrar dönüş yapmış ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşmıştır. Sonraki yıllarda da çıkışını devam ettirmiştir.
Gözyaşlarım Anlatır
O Bu Gece Gelecek
Nartanem
Yüreğim Meskendir Aşka
Ne Fayda
Kaşı Kara
Seyyah
Aşk Bu
Annemden Uzakta
Gidiyor
Leyla Misali
Deli Oğlan