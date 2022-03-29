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Şahsenem kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahsenem şarkıları ve son hali

#Şahsenem#Şahsenem Kimdir#Şahsenem Son Hali

90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan Şahsenem son hali ile merak uyandırdı. 2. Sayfa programına konuk olan Şahsenem şarkıları yanı sıra ilginç kostümüyle de çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Peki, Şahsenem kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte en sevilen Şahsenem şarkıları ve hayatı...

1/3Şahsenem kimdir, kaç yaşında, nereli Şahsenem şarkıları ve son hali

Özbek kökenli olan Şahsenem ilginç giyim tarzı ve şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip şarkıcılarımızdandır. Asıl adı Shohsanam Qilicheva olan Şahsenem aynı zamanda modellik ve oyunculuk yapmıştır. İşte, Şahsenem şarkıları ve hayatı hakkında bilgiler...

2/3ŞAHSENEM KİMDİR

ŞAHSENEM KİMDİR?

Şahsenem 2 Ekim 1968 yılında doğmuştur. Özbek kökenli şarkıcı, Türkiye'de çıkışını Seyyah adlı albüm ile gerçekleştirmiş olup dört yıl sonra Efsane Aşk adlı albümü ile müzik piyasasına tekrar dönüş yapmış ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşmıştır. Sonraki yıllarda da çıkışını devam ettirmiştir.

3/3ŞAHSENEM ŞARKILARI

ŞAHSENEM ŞARKILARI

Gözyaşlarım Anlatır

O Bu Gece Gelecek

Nartanem

Yüreğim Meskendir Aşka

Ne Fayda

Kaşı Kara

Seyyah

Aşk Bu

Annemden Uzakta

Gidiyor

Leyla Misali

Deli Oğlan

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#Şahsenem#Şahsenem Kimdir#Şahsenem Son Hali