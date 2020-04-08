Sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri nerede kurulacak?

Sahra hastanesi, daha kalıcı tesislere güvenli bir şekilde taşınmadan önce sahadaki geçici olarak geçici olarak ilgilenen küçük bir mobil tıbbi birim veya mini hastanedir. Bu terim çoğunlukla askeri durumlara atıfla kullanılır, ancak felaket zamanlarında da kullanılabilir.