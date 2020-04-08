Türkiye, korona virüs ile mücadeleye devam ederken, gündeme gelen konulardan biri de sahra hastaneleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak' açıklamasının ardından İstanbul’un iki bölgesinde sahra hastanesi için hazırlıklar başladı. Peki, s ahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri nerede kurulacak?
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Corona virüsü salgını ardından sık sık duyduğumuz terimlerden biri de sahra hastaneleri oldu. Dünyanın pek çok şehrinde kurulan sahra hastaneleri için Türkiye’de de düğmeye basıldı. Peki, sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri nerede kurulacak?
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Sahra hastanesi, daha kalıcı tesislere güvenli bir şekilde taşınmadan önce sahadaki geçici olarak geçici olarak ilgilenen küçük bir mobil tıbbi birim veya mini hastanedir. Bu terim çoğunlukla askeri durumlara atıfla kullanılır, ancak felaket zamanlarında da kullanılabilir.
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SAHRA HASTANELERİ NEREDE OLACAK?
İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'ye iki sahra hastanesi yapılacağını açıkladı. Sahra hastanelerinin 45 günde tamamlanması bekleniyor. Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de kurulacak bi yataklı sahra hastanesi çalışmalarına başlandı. Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de kurulacak bi yataklı sahra hastanesi çalışmalarına başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurulacak hastanelere ilişkin, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde bilgi vermişti.