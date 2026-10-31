Her yer kırmızı beyaz... 103. yılı sahnede kutladılar!

Yağmur engel olamadı

FERHAT Göçer, Bursa’da sahne aldı. Sanatçı, şiddetli yağmur ve fırtınaya rağmen konserini gerçekleştirdi. Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen kutlamalara katılan Bursa halkına minnettarlığını dile getiren Ferhat Göçer, “Bursa gibi Cumhuriyet’ine sahip çıkan, uygarlığımızın kurucularına yuva olmuş, başkentlik yapmış böylesine kadim bir şehirde, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıldönümünü sizlerle kutlamak tarifsiz bir onur ve mutluluk. Daha nice yüzyıllara Türkiyem” diye konuştu.