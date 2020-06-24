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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 13:47,

Sahneden seyircinin arasına düştü

Güzel oyuncu, hiç beklemediği anda sahneden seyircinin arasına düştü.

Backgrid UK

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1KENDİNİ SEYİRCİLERİN ARASINDA BULDU
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KENDİNİ SEYİRCİLERİN ARASINDA BULDU

Ekranlarda izlenme rekorları kıran yarışmanın seçici kurul üyelerinden birinin başına hiç beklemediği bir "iş kazası" geldi. Bir anda sahneden seyircilerin arasına düştü. İlk şoku atlattıktan sonra da kahkahalara boğuldu. 

2YARIŞMADA SEÇİCİ KURUL ÜYESİ
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YARIŞMADA SEÇİCİ KURUL ÜYESİ

Rol aldığı Modern Family adlı diziyle şöhretinde ikinci bir çıkış yakalayan Sofia Vergara, seçici kurul üyeleri arasında bulunduğu America's Got Talent yarışmasında sahneden düştü.

3KIRMIZI BUTONA BASTI
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KIRMIZI BUTONA BASTI

Yarışmanın dün gece ekrana gelen bölümünde bir yarışmacıyı elemek istedi Vergara. Chef Boy Bonez adlı yarışmacı şarkısını söylerken önündeki kırmızı butona bastı.

4ANİDEN DÜŞTÜ
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ANİDEN DÜŞTÜ

Bu hareketinin ardından yarışmacı seçici kurulun oturduğu masanın yanına geldi. Bunun üzerine Vergara aniden oturduğu yerde dengesini kaybedip seyircilerin arasına düştü.

5SONRA GÜLMEYE BAŞLADI
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SONRA GÜLMEYE BAŞLADI

Vergara düşmenin ardından kısa sürede kendini toparladı ve "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" dedi.

6KENDİNİ YARALAYACAKSIN
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"KENDİNİ YARALAYACAKSIN"

Yarışmanın yapımcısı olan ve seçici kurulda da yer alan Simon Cowell da Vergara'ya "Kendini yaralayacaksın" dedi.

7YARIŞMACI ELEMEYİ GEÇTİ
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YARIŞMACI ELEMEYİ GEÇTİ

Vergara'nın elemek istediği yarışmacı, diğer seçici kurul üyelerinden geçer not aldı ve bir sonraki aşamaya geçme hakkı kazandı.

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İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

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