Güzel oyuncu, hiç beklemediği anda sahneden seyircinin arasına düştü.
Backgrid UK
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KENDİNİ SEYİRCİLERİN ARASINDA BULDU
Ekranlarda izlenme rekorları kıran yarışmanın seçici kurul üyelerinden birinin başına hiç beklemediği bir "iş kazası" geldi. Bir anda sahneden seyircilerin arasına düştü. İlk şoku atlattıktan sonra da kahkahalara boğuldu.
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YARIŞMADA SEÇİCİ KURUL ÜYESİ
Rol aldığı Modern Family adlı diziyle şöhretinde ikinci bir çıkış yakalayan Sofia Vergara, seçici kurul üyeleri arasında bulunduğu America's Got Talent yarışmasında sahneden düştü.
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KIRMIZI BUTONA BASTI
Yarışmanın dün gece ekrana gelen bölümünde bir yarışmacıyı elemek istedi Vergara. Chef Boy Bonez adlı yarışmacı şarkısını söylerken önündeki kırmızı butona bastı.
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ANİDEN DÜŞTÜ
Bu hareketinin ardından yarışmacı seçici kurulun oturduğu masanın yanına geldi. Bunun üzerine Vergara aniden oturduğu yerde dengesini kaybedip seyircilerin arasına düştü.
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SONRA GÜLMEYE BAŞLADI
Vergara düşmenin ardından kısa sürede kendini toparladı ve "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" dedi.
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"KENDİNİ YARALAYACAKSIN"
Yarışmanın yapımcısı olan ve seçici kurulda da yer alan Simon Cowell da Vergara'ya "Kendini yaralayacaksın" dedi.
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YARIŞMACI ELEMEYİ GEÇTİ
Vergara'nın elemek istediği yarışmacı, diğer seçici kurul üyelerinden geçer not aldı ve bir sonraki aşamaya geçme hakkı kazandı.