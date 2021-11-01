Sahnede 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Müzik dünyasının ünlü isimleri de bayram sevincini sahnede yaşadı
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Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılı, yurtta coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçılar da farklı şehirlerde verdikleri konserlerle bayram coşkusunu sevenleriyle birlikte yaşadı.
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Marşlı kapanış
ENBE Orkestrası, Behzat Gerçeker şefliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Antalya Nirvana Cosmopolitan Otel’de sahneye çıktı. Orkestra ile Gerçeker, güne özel hazırladıkları özel repertuvarı seslendirdi. Gecenin sonunda ise “Memleketim” şarkısı, “İzmir Marşı” ve “Onuncu Yıl Marşı” konuklarla hep bir ağızdan söyledi.
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Umut ve sevgi yoldaşımız olsun
Ferhat Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya’da düzenlenen Demre-Kekova Festivali’nde sahneye çıktı. Noel Baba Meydanı’nda düzenlenen konserde şarkıcı, “Bu sonsuz tarih yolculuğunda umut, sevgi ve kardeşlik yoldaşımız olsun. Birlikte el ele nice mutlu yıllara Türkiye’m” dedi.
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3 şehir 3 kutlama
Hande Ünsal, Cumhuriyet Bayramı’nı 3 ayrı şehirde kutladı. 29 Ekim’de Merzifon’da sahne alan Ünsal, ertesi gün Ankara ve İstanbul’da kutlamalara devam etti. Hande Ünsal, Merzifon’da Cihan Nacar imzalı kırmızı ve pembe tulumuyla sahneye çıktı.
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Şarkılar hep bir ağızdan
Zeynep Bastık, Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde konser verdi. 2 saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.
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Bayrağımız elimizden inmesin
Sevcan Orhan, Cumhuriyet Bayramı’nı iki ayrı konserle kutladı. Orhan, önce Samsun’da, ardından Amasya’da sahneye çıktı. Şarkıcı, “Bugün bayrağımız ellerimizden inmesin” dedi.
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İki ayrı kutlama
Buray, Cumhuriyet coşkusunu iki farklı şehirde iki ayrı konserle kutladı. Şarkıcı 28 Ekim akşamı Balıkesir Belediyesi tarafından organize edilen konserde, ardından Mersin Toroslar Belediyesi’nce organize edilen kutlamalarda sevenleriyle buluştu. Buray, “Cumhuriyet bu toprakların sahip olduğu en mukaddes değerlerden biri” dedi.
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Cumhuriyet Balosu
Burcu Güneş, Cumhuriyet’in 98’inci yılını Antalya’da kutladı. Pharmetic Eczacılar Derneği Cumhuriyet Balosu’nda konser veren şarkıcı, iki saat boyunca sahnede kaldı.
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Gülben için Kıbrıs’talar
Gülben Ergen, Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Ankara, Bursa, İzmir, Edirne ve Trabzon gibi birçok ilden kendisini dinlemeye gelen hayranlarına Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.
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Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyet
Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Şevval Sam’ın konseriyle kutladı. Sam, “Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyetimiz. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.
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Kartal’da söyledi
Cem Adrian, Kartal’da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye çıktı. Konserin başlamasının hemen ardından sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Cem Adrian’a günün anısına Kartal heykelciği takdim etti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Adrian, hazırladığı repertuvarını seslendirdi.
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Sahneyi özledim
Muazzez Ersoy, 29 Ekim’de Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da sahnedeydi. Şarkıcı, “Pandemi bizi ayrı düşürdü, uzaklaştırdı. Sahneyi, müziği özledim, sizleri özledim, Kıbrıs’ı özledim. Özledim de özledim!” dedi.
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Konser geliri çocuklara
Zuhal Olcay, Ramada By Wyndham Tekirdağ’da sahneye çıktı. Elde edilen gelir Türkiye Yardım Sevenler Derneği Tekirdağ Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şubesi ve Muhtaç Çocukları Koruma ve Topluma Kazandırma Derneği’ne bağışlandı.
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2.5 saatte 56 şarkı
Derya Uluğ, Bolu’da sahneye çıktı. Binlerce kişinin Türk bayraklarıyla meydanı doldurduğu gecede şarkıcı, 2.5 saatte 56 şarkı söyledi. Uluğ, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
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Oğuzhan’dan şarkılar
Oğuzhan Koç, Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlediği etkinlikte sahnedeydi. Türk bayraklarıyla konsere katılan vatandaşlar, Koç şarkıları ile eğlendi.
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Çorlu konseri
Koray Avcı, Çorlu Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, sahnede kendi şarkılarının yanı sıra türküler, marşlar da söyledi.
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150 bin kişilik koro
Athena, Bursa Nilüfer’de sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen şarkılarını söyleyen grubu yaklaşık 150 bin kişi izledi.
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30 bin kişiye performans
DJ Suat Ateşdağlı, 29 Ekim’de Kütahya Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik ve Cumhuriyet Festivali’nde sahne aldı. Kütahya meydanında set başına geçen Ateşdağlı, 30 bin kişinin katıldığı gecede çaldığı şarkılarla muhteşem bir bayram yaşattı. Ünlü DJ, sahnesini hep bir ağızdan söylenen “İzmir Marşı” ile sonlandırdı.
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Önce fener alayı sonra konser
Cumhuriyet Bayramı, Beşiktaş’ta fener alayı ve Sertab Erener konseriyle kutlandı. Türk bayrakları ve meşalelerle gecenin karanlığını aydınlatan vatandaşlar, sanatçının sevilen parçalarını hep bir ağızdan seslendirdi. Konser sonrası Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Tema Vakfı’na yapılan bağış plaketini Erener’e takdim etti.
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Baba-kız sahnede
Ankara Çankaya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Coşku, Edip Akbayram’ın Anıtpark’ta verdiği konserle doruğa çıktı. Sahneye önce sanatçının kızı Türkü Akbayram çıktı. Ardından sahnesini babasıyla paylaşan Akbayram, meydanı dolduran coşkulu kalabalıktan büyük alkış aldı.
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Sürprizlere hazır olun
Soner Sarıkabadayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahneye çıktı. Yeni şarkılar hazırladığının ve kısa sürede yayınlayacağının müjdesini veren şarkıcı, dinleyicilerine “Sürprizlere hazır olun” dedi.
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Umutlarımızın yeşerdiği gün
Gökhan Türkmen, Karadeniz Ereğli’de konser verdi. Şarkıcı, “Umutlarımızın her zaman yeşerdiği, çok anlamlı bir gün. Bugünleri yaşamımızı sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarını özlem ve minnetle anıyoruz” dedi.