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Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 08:42 | 

Sahnede 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Müzik dünyasının ünlü isimleri de bayram sevincini sahnede yaşadı

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Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılı, yurtta coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçılar da farklı şehirlerde verdikleri konserlerle bayram coşkusunu sevenleriyle birlikte yaşadı.

2Marşlı kapanış

Marşlı kapanış

ENBE Orkestrası, Behzat Gerçeker şefliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Antalya Nirvana Cosmopolitan Otel’de sahneye çıktı. Orkestra ile Gerçeker, güne özel hazırladıkları özel repertuvarı seslendirdi. Gecenin sonunda ise “Memleketim” şarkısı, “İzmir Marşı” ve “Onuncu Yıl Marşı” konuklarla hep bir ağızdan söyledi.

3Umut ve sevgi yoldaşımız olsun

Umut ve sevgi yoldaşımız olsun

Ferhat Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya’da düzenlenen Demre-Kekova Festivali’nde sahneye çıktı. Noel Baba Meydanı’nda düzenlenen konserde şarkıcı, “Bu sonsuz tarih yolculuğunda umut, sevgi ve kardeşlik yoldaşımız olsun. Birlikte el ele nice mutlu yıllara Türkiye’m” dedi.

43 şehir 3 kutlama

3 şehir 3 kutlama

Hande Ünsal, Cumhuriyet Bayramı’nı 3 ayrı şehirde kutladı. 29 Ekim’de Merzifon’da sahne alan Ünsal, ertesi gün Ankara ve İstanbul’da kutlamalara devam etti. Hande Ünsal, Merzifon’da Cihan Nacar imzalı kırmızı ve pembe tulumuyla sahneye çıktı.

5Şarkılar hep bir ağızdan

Şarkılar hep bir ağızdan

Zeynep Bastık, Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde konser verdi. 2 saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.

6Bayrağımız elimizden inmesin

Bayrağımız elimizden inmesin

Sevcan Orhan, Cumhuriyet Bayramı’nı iki ayrı konserle kutladı. Orhan, önce Samsun’da, ardından Amasya’da sahneye çıktı. Şarkıcı, “Bugün bayrağımız ellerimizden inmesin” dedi.

7İki ayrı kutlama

İki ayrı kutlama

Buray, Cumhuriyet coşkusunu iki farklı şehirde iki ayrı konserle kutladı. Şarkıcı 28 Ekim akşamı Balıkesir Belediyesi tarafından organize edilen konserde, ardından Mersin Toroslar Belediyesi’nce organize edilen kutlamalarda sevenleriyle buluştu. Buray, “Cumhuriyet bu toprakların sahip olduğu en mukaddes değerlerden biri” dedi.

8Cumhuriyet Balosu

Cumhuriyet Balosu

Burcu Güneş, Cumhuriyet’in 98’inci yılını Antalya’da kutladı. Pharmetic Eczacılar Derneği Cumhuriyet Balosu’nda konser veren şarkıcı, iki saat boyunca sahnede kaldı.

9Gülben için Kıbrıs’talar

Gülben için Kıbrıs’talar

Gülben Ergen, Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Ankara, Bursa, İzmir, Edirne ve Trabzon gibi birçok ilden kendisini dinlemeye gelen hayranlarına Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

10Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyet

Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyet

Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Şevval Sam’ın konseriyle kutladı. Sam, “Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyetimiz. Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

11Kartal’da söyledi

Kartal’da söyledi

Cem Adrian, Kartal’da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye çıktı. Konserin başlamasının hemen ardından sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sanatçı Cem Adrian’a günün anısına Kartal heykelciği takdim etti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Adrian, hazırladığı repertuvarını seslendirdi.

12Sahneyi özledim

Sahneyi özledim

Muazzez Ersoy, 29 Ekim’de Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da sahnedeydi. Şarkıcı, “Pandemi bizi ayrı düşürdü, uzaklaştırdı. Sahneyi, müziği özledim, sizleri özledim, Kıbrıs’ı özledim. Özledim de özledim!” dedi.

13Konser geliri çocuklara

Konser geliri çocuklara

Zuhal Olcay, Ramada By Wyndham Tekirdağ’da sahneye çıktı. Elde edilen gelir Türkiye Yardım Sevenler Derneği Tekirdağ Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şubesi ve Muhtaç Çocukları Koruma ve Topluma Kazandırma Derneği’ne bağışlandı.

142.5 saatte 56 şarkı

2.5 saatte 56 şarkı

Derya Uluğ, Bolu’da sahneye çıktı. Binlerce kişinin Türk bayraklarıyla meydanı doldurduğu gecede şarkıcı, 2.5 saatte 56 şarkı söyledi. Uluğ, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

15Oğuzhan’dan şarkılar

Oğuzhan’dan şarkılar

Oğuzhan Koç, Zeytinburnu Belediyesi’nin 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlediği etkinlikte sahnedeydi. Türk bayraklarıyla konsere katılan vatandaşlar, Koç şarkıları ile eğlendi.

16Çorlu konseri

Çorlu konseri

Koray Avcı, Çorlu Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, sahnede kendi şarkılarının yanı sıra türküler, marşlar da söyledi.

17150 bin kişilik koro

150 bin kişilik koro

Athena, Bursa Nilüfer’de sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen şarkılarını söyleyen grubu yaklaşık 150 bin kişi izledi.

1830 bin kişiye performans

30 bin kişiye performans

DJ Suat Ateşdağlı, 29 Ekim’de Kütahya Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik ve Cumhuriyet Festivali’nde sahne aldı. Kütahya meydanında set başına geçen Ateşdağlı, 30 bin kişinin katıldığı gecede çaldığı şarkılarla muhteşem bir bayram yaşattı. Ünlü DJ, sahnesini hep bir ağızdan söylenen “İzmir Marşı” ile sonlandırdı.

19Önce fener alayı sonra konser

Önce fener alayı sonra konser

Cumhuriyet Bayramı, Beşiktaş’ta fener alayı ve Sertab Erener konseriyle kutlandı. Türk bayrakları ve meşalelerle gecenin karanlığını aydınlatan vatandaşlar, sanatçının sevilen parçalarını hep bir ağızdan seslendirdi. Konser sonrası Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Tema Vakfı’na yapılan bağış plaketini Erener’e takdim etti.

20Baba-kız sahnede

Baba-kız sahnede

Ankara Çankaya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Coşku, Edip Akbayram’ın Anıtpark’ta verdiği konserle doruğa çıktı. Sahneye önce sanatçının kızı Türkü Akbayram çıktı. Ardından sahnesini babasıyla paylaşan Akbayram, meydanı dolduran coşkulu kalabalıktan büyük alkış aldı.

21Sürprizlere hazır olun

Sürprizlere hazır olun

Soner Sarıkabadayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahneye çıktı. Yeni şarkılar hazırladığının ve kısa sürede yayınlayacağının müjdesini veren şarkıcı, dinleyicilerine “Sürprizlere hazır olun” dedi.

22Umutlarımızın yeşerdiği gün

Umutlarımızın yeşerdiği gün

Gökhan Türkmen, Karadeniz Ereğli’de konser verdi. Şarkıcı, “Umutlarımızın her zaman yeşerdiği, çok anlamlı bir gün. Bugünleri yaşamımızı sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarını özlem ve minnetle anıyoruz” dedi.

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