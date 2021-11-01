Sahnede 29 Ekim coşkusu

30 bin kişiye performans DJ Suat Ateşdağlı, 29 Ekim’de Kütahya Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik ve Cumhuriyet Festivali’nde sahne aldı. Kütahya meydanında set başına geçen Ateşdağlı, 30 bin kişinin katıldığı gecede çaldığı şarkılarla muhteşem bir bayram yaşattı. Ünlü DJ, sahnesini hep bir ağızdan söylenen “İzmir Marşı” ile sonlandırdı.