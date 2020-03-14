Sahne ve sinema dünyasında corona virüs önlemi

Alice Müzikali perde kapattı "6 Nisan tarihine kadar olan tüm Alice Müzikali gösterilerimiz bugün dahil (13-25-26 Mart ve 5 Nisan) olmak üzere Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bugün dahil olmak üzere bilet satın almış olan tüm seyircilerimizin biletleri yeni tarihler için geçerli olacaktır."