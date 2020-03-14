Sahne ve sinema dünyasında corona virüs önlemi

Ülke genelinde salgına karşı önlemler alınırken sinema filmlerinin gösterim tarihleri ertelendi, tiyatro oyunları ve konserler iptal edildi.
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Fettah Can konserini iptal etti
Yarın akşam yapılması planlanan If Eskişehir sahnemizi malum sebeplerden daha sonra açıklanacak tarihe alıyoruz. Sağlınız, sağlımız her şeyden önemli... Sağlıklı ve güzel bir akşamda görüşmek üzere...
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Alice Müzikali perde kapattı
"6 Nisan tarihine kadar olan tüm Alice Müzikali gösterilerimiz bugün dahil (13-25-26 Mart ve 5 Nisan) olmak üzere Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bugün dahil olmak üzere bilet satın almış olan tüm seyircilerimizin biletleri yeni tarihler için geçerli olacaktır."
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Mahalleden Arkadaşlar'ın vizyon tarihi ertelendi
"Son dönemde yaşanan ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsü salgını sonrası, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların almış olduğu tedbirlerin sosyal yaşama olası etkileri ışığında, 27 Mart 2020 tarihinde vizyona girmesi planlanan "Mahalleden Arkadaşlar" filmimizin vizyon tarihi, daha sağlıklı bir döneme kadar ileri bir tarihe ertelenmişti. Yeni vizyon tarihimiz ve filmle ilgili yeni haberler için sayfamızı takip etmeye devam edin."
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Baba Sahne'den mart programına iptal
"Corona virüsüyle ilgili aldığımız önlemler nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Mart programımızı iptal ediyoruz. Bilet iptali ve tarih değişikliği konusunda gişemiz yardımcı olacaktır. Nisan ayında sağlıkla birlikte olmayı diliyoruz."
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Babylon etkinliklere ara verdi
"Güncel sağlık endişeleri ve tedbirleri sebebiyle, 13 Mart Cuma günü itibariyle 6 Nisan Pazartesi tarihine kadar gerçekleşmesi planlanan tüm etkinliklerimiz ertelenmiştir. Ertelenen etkinliklerin yeni tarihleri için duyurularımızı takip edebilirsiniz."
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BKM'den açıklama geldi
"BKM Mutfak Organizasyon olarak, bugün (14 Mart Cumartesi) dahil olmak üzere tüm oyunlarımızı Koronavirüs salgınına tedbir almak amacıyla, 27 Mart Cuma gününe kadar erteliyoruz. Bugün dahil olmak üzere bilet satın almış olan tüm seyircilerimizin hakları yeni tarihler için geçerli olacaktır. Gelişmelere göre ileri tarihlerdeki oyunlarla ilgili duyuru ayrıca yapılacaktır. Sağlık dolu günlerde buluşmak üzere. "
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SALONLAR BOŞ KALDI
İLK koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından sinema salonları da boşaldı. Yarın gösterime girmesi planlanan “Müstakbel Damat”, “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” ve “Malazgirt 1071”in vizyon tarihleri ertelendi. “Adanış Kutsal Kavga” filminin 20 Mart’taki gösterimi iptal oldu. Tüm dünyada merak beklenen James Bond serisinin yeni filmi “No Time to Die” ve “Peter Rabbit 2: The Runaway” filminin de salgın nedeniyle vizyon tarihi değiştirildi.
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GÖSTERİM ERTELENDİ
Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı “9 Kere Leyla” filminin bu pazar yapılacak galası iptal edildi. Filmin gösterim tarihi de ertelendi.
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1 NİSAN'A KADAR HEPSİ KAPALI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB’ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu duyurdu. İmamoğlu, nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı. İSMEK, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri, İBB’ye ait 13 kültür merkezi, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Müzesi, Panorama 1453 Müzesi, Miniatürk, Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi, Karikatür ve Mizah Merkezi ile İtfaiye Müzesi 1 Nisan’a kadar kapalı olacak.
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“Cibali Karakolu” oyunu da bir süre seyircisiyle buluşamayacak.
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25 Mart’ta Kadıköy Kozzy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek ‘Plastik Aşklar’ oyunu için de iptal kararı alındı.
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* Erol Evgin, daha önce İdlib’den gelen şehit haberleri nedeniyle 21 Mart’a ertelediği TİM Show Center konserini bu kez koronavirüs yüzünden ileri bir tarihe aldığını duyurdu.
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* Cem Yılmaz, sosyal medyada şu duyuruyu yaptı: “Sevgili arkadaşlar, değerli seyircilerim. Hâl böyleyken böyle. Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkça duyuru yapacağım.”
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* Müjdat Gezen’in 16 Mart’ta Cemal Reşit Rey’de gerçekleşecek 60. sanat yılı etkinliği virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
* 3-4 Nisan’da yapılması planlanan Modanisa İstanbul Modest Fashion Week ertelendi.
* Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’nin 3 Nisan Cuma akşamı Raffles İstanbul Otel’de düzenleyeceği ve Tarkan’ın konser vereceği yardım gecesinin ertelendiği açıklandı.