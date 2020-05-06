Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM’ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Pek çok vatandaş da sahiller ve plajların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, sahiller ve plajlar ne zaman açılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, yeniden faaliyete başlayacak işletmeler hakkında da durumlar netleşmeye başladı. Bir süredir kapalı olan sahillerin de ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 'Sahiller ve plajlar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.
3
Abone Ol
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından park ve sahiller boş kaldı.
4
Abone Ol
Sahiller, parklar ve plajların yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. Bu hususta resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.