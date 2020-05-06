Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, yeniden faaliyete başlayacak işletmeler hakkında da durumlar netleşmeye başladı. Bir süredir kapalı olan sahillerin de ne zaman açılacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 'Sahiller ve plajlar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...