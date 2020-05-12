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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 10:02,

Sahiller ve parklar ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) ve berberler ile güzellik merkezlerinin ardından, insanların sosyalleştiği sahiller, plajlar ve parkların durumu merak konusu oldu. Mart ayından bu yana girişlerinde kısıtlama olan bu alanların ne zaman açılacağı sorgulanıyor. Peki, sahiller ve parklar ne zaman açılacak?

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon kişiyi aşarken, Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atışmaya başlandı. Normalleşme takvimi kapsamında sahiller ve parkların ne zaman açılacağı en çok merak edilenler arasında. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

 

 

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Mart'tan bu yana kapalı olan sahillerin, yeniden vatandaşlara açılacağı gün son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından sahillere girişe de kısıtlama gelmişti.

 

 

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Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından park ve sahiller boş kaldı.

 

 

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Sahiller, parklar ve plajların yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. Bu hususta resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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