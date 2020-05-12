Gündem Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 10:02 , 12 Mayıs 2020 - 10:02

Sahiller ve parklar ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) ve berberler ile güzellik merkezlerinin ardından, insanların sosyalleştiği sahiller, plajlar ve parkların durumu merak konusu oldu. Mart ayından bu yana girişlerinde kısıtlama olan bu alanların ne zaman açılacağı sorgulanıyor. Peki, sahiller ve parklar ne zaman açılacak?