Sahiller turistlere kaldı

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle koronavirüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne giderek denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü kentte, yabancı turistler denize girdi, bol bol güneşlendi ve yürüyüş yaptı.
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı. Ekipler, botla sahile yanaşıp tek tek denize giren ve sahilde güneşlenen kişilerin kimliklerini kontrol etti.
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Sahilde deniz keyfi yapan Alman vatandaşı Arden Battalbaş, kısıtlama uygulamasından memnun olduğunu söyledi:
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“Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, onlara göre Türkiye çok daha tedarikli. Ben Alman vatandaşıyım Minch’te yaşıyorum. Turistlere sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olmadığını öğrenince şaşırdık.”
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“Burada turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkân verilmesi bizi çok şaşırttı. Hijyen konusunda da çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum, Almanya’da böyle bir şey yok.”
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Deniz keyfi yapan Alman turistlerden Daria Babich de “Türkiye ve Antalya çok güzel, herkes gelsin” ifadesini kullandı.